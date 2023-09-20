Deutsche Bank'tan Avrupalı bankalara eleştiri

Deutsche Bank CEO'su Christian Sewing'e göre Avrupa bankalarının, daha iyi kredi vermelerine, sermaye piyasası finansmanını kolaylaştırmalarına ve büyümeyi sağlamalarına olanak tanıyan bir çerçeveden yoksun oldukları için uluslararası rakiplerinin gerisinde kaldıklarını savundu.

Handelsblatt Bankacılık Zirvesi'nde konuşan Sewing, Avrupa'nın yerel bankaların harekete geçmelerine ve kendilerini korumasına olanak sağlayan, daha verimli ve küresel olarak rekabetçi bir finansal sisteme ihtiyacı olduğunu söyledi.

Devletleri ve şirketleri dijital ve sürdürülebilir dönüşümlerinde destekleyecek güçlü kurumlara da ihtiyaç olduğunu da belirten Sewing, "Bunu kişisel çıkarlar için söylemiyorum: çatışmaların ve blokların oluştuğu bir dünyada, Avrupa ekonomisi Avrupalı olmayan bankalara çok fazla bağımlı hale gelmemelidir" dedi.

Sewing, Avrupa'daki bankaların çok azının küresel rekabet gücüne sahip olduğunu belirterek, ICBC'nin kredi portföyünün Deutsche Bank Unicredit, Santander ve HSBC'nin toplamından daha büyük olduğuna işaret etti.

Sewing, Avrupa sermaye piyasaları birliğinin oluşturulması çağrısında bulunarak, Avrupa'nın blok olarak daha derin sermaye piyasaları da dahil olmak üzere daha fazla egemenlik ve mali özerklik sağlamak için çalışması gerektiğini savundu.