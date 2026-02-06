Deutsche Bank'tan 'ECB' değerlendirmesi: Belirsizlik yüksek

Deutsche Bank, mevcut görünüm altında ECB’nin bir sonraki faiz hamlesinin 2027 yılında artış yönünde olacağını öngörüyor.

Deutsche Bank değerlendirmesinde, mali gevşeme ve sıkı iş gücü piyasasının zamanla enflasyon risklerini kısa vadede hedefin altında kalma görünümünden orta vadede hedefin üzerine çıkma yönüne çevirebileceğine dikkat çekildi. Buna karşın 2026 yılı için risklerin şimdilik enflasyonun hedefin altında seyretmesi ve dış kaynaklı kırılganlıklar nedeniyle ilave politika gevşemesi yönünde ağırlık kazandığı ifade edildi.

Analizde, ticaret gerilimleri, Çin’in artan rekabet gücü, jeopolitik belirsizlikler ve döviz kurlarındaki değerlenme gibi unsurların ECB politikası açısından önemli risk başlıkları olmaya devam ettiği vurgulandı. Banka, temel senaryosunda euro bölgesi iç talebinin ve ekonomik dayanıklılığın bu dış baskılara üstün geleceğini ve ECB’nin faizlerde bekle-gör tutumunu koruyabileceğini belirtti.