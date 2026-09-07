Deutsche Bank’tan ECB için aralıkta yeni faiz artışı beklentisi

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Deutsche Bank, Avrupa Merkez Bankasının (ECB) eylül toplantısında faiz artırmasının ardından aralık ayında 25 baz puanlık bir artış daha yapabileceğini öngördü. Banka, enerji kaynaklı enflasyon risklerinin yukarı yönlü kalmasını gerekçe gösterdi.

Deutsche Bank, daha önce yüzde 2,5’te zirve yapmasını beklediği ECB mevduat faizinin yüzde 2,75’e ulaşmasının artık daha olası olduğunu bildirdi. Mevduat faizi halen yüzde 2,25 seviyesinde bulunuyor.

Piyasalarda, 10 Eylül’de açıklanacak ECB kararında faiz artırılacağına yönelik güçlü bir beklenti bulunuyor. Deutsche Bank, bu adımın ardından aralık ayında 25 baz puanlık bir artış daha yapılabileceğini değerlendiriyor.

Jeopolitik gelişmeler faiz patikasını değiştirebilir

İran çatışması dahil jeopolitik gerilimlerin daha hızlı azalması veya ekonomik büyümenin zayıflaması durumunda mevduat faizinin yüzde 2,5’te zirve yapabileceği belirtildi.

Deutsche Bank, enerji dışındaki mal ve hizmetlerde daha geniş çaplı enflasyon baskıları oluşmadığı sürece faizlerin yüzde 3’ün üzerine çıkmasını beklemek için gerekçe bulunmadığını kaydetti.

ECB’nin 2028 enflasyon tahmini izlenecek

LBBW Kıdemli Sabit Getirili Menkul Kıymetler Analisti Elmar Voelker, perşembe günkü toplantıda temel sorunun ECB’nin faiz artırım beklentilerini güçlendirip güçlendirmeyeceği olduğunu söyledi.

Voelker’e göre, ECB’nin açıklayacağı yeni büyüme ve enflasyon tahminlerinde, para politikası açısından orta vadeli görünümün önem taşıması nedeniyle özellikle 2028 enflasyon öngörüsü izlenecek.

ECB şu anda 2028 yılı için enflasyonu tam olarak yüzde 2 seviyesinde tahmin ediyor. Voelker, bu tahminin yukarı yönlü revize edilmesinin, politika yapıcıların yıl sonuna doğru yeni bir faiz artırımına eğilimli olduklarına dair dolaylı bir işaret oluşturacağını belirtti.