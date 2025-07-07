  1. Ekonomim
  2. Küresel Ekonomi
  3. Deutsche Bank'tan faiz ve enflasyon tahmini
Takip Et

Deutsche Bank'tan faiz ve enflasyon tahmini

Deutsche Bank, Türkiye için yıl sonu politika faizi tahminini yüzde 37,5’ten 35’e düşürüp Temmuz’da 350 baz puanlık faiz indirimi beklediğini, 2025 sonunda ise enflasyonun yüzde 29,5 olacağını öngördüğünü açıkladı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Deutsche Bank'tan faiz ve enflasyon tahmini
Takip Et

Deutsche Bank “Avrupa, Orta Doğu ve Afrika 2. Yarıyıl Görünümü’ raporunda Türkiye ekonomisine yönelik değerlendirmelerde bulundu. Kurum daha önce yüzde 37,5 olan yıl sonu politika faizi beklentisini yüzde 35’e çekti.

Analistler son belirsizliklere ragmen dezenflasyon sürecinin yolunda olduğunu belirtti. 2025 boyunca, ekonomik aktivitede hızlı bir toparlanmanın erozyona uğrayan reel ücretler, sıkı para politikası ve durgun dış talep nedeniyle olası olmadığı ifade edilerek “Özellikle Avrupa'da öngörülen mali harcama artışlarıyla küresel büyümede bir artış olacağı, enflasyonu düşürmeye öncelik veren ortodoks politikaların devam ettiğini varsayarak, 2025 için yüzde 3, 2026’da yüzde 4 büyüme bekliyoruz” dendi.

Dezenflasyon sürecinin yıl sonuna kadar devam edeceğini öngören kurum “TCMB'nin yüzde 24'lük tahminine kıyasla 2025 yıl sonunda tüketici enflasyonunun yüzde 29,5 olmasını bekliyoruz. Mevcut ekonomik programın bozulmadan kalacağını varsayarsak, 2026'ya kadar enflasyondaki düşüşün daha kademeli de olsa devam edeceğini ve 2026 sonunda enflasyon oranının yüzde 21,7 olacağını öngörüyoruz.” ifadesini kullandı.

Temmuz'da 350 baz puan indirim beklentisi

‘Kısa vadeli siyasi belirsizliğin azalması, petrol fiyatlarındaki tersine dönüş, küresel risk iştahındaki son iyileşme ve reel faiz oranı göz önüne alındığında, Temmuz ayında 350 baz puanlık daha derin bir faiz indirimi’ öngörülerek “2025'in kalan üç toplantısında 250 baz puanlık indirimlerle daha fazla gevşeme öngörüyoruz, yıl sonunda yüzde 35'lik bir politika faizi bekliyoruz (önceki yüzde 37,5’ti)” dendi.

İstikrarlı kur ve enflasyon beklentilerine yönelik riskler nedeniyle daha agresif bir gevşeme döngüsünün olası olmadığı belirtildi.

Yeni Galata Köprüsü trafiğe kapatılacakYeni Galata Köprüsü trafiğe kapatılacakGündem

 

Türkiye Katılım Bankaları Birliği'nin yeni başkanı belli olduTürkiye Katılım Bankaları Birliği'nin yeni başkanı belli olduFinans

 

Küresel Ekonomi
Trump duyurdu: Güney Afrika mallarına yüzde 30 gümrük vergisi uygulanacak
Trump duyurdu: Güney Afrika mallarına yüzde 30 gümrük vergisi uygulanacak
Trump'tan gümrük vergilerini erteleme süresini uzatma kararı
Trump'tan gümrük vergilerini erteleme süresini uzatma kararı
Trump duyurdu: Güney Kore ve Japonya'ya yüzde 25 gümrük vergisi getireceğiz
Trump duyurdu: Güney Kore ve Japonya'ya yüzde 25 gümrük vergisi getireceğiz
AB-ABD ticaret müzakerelerinde kritik viraj! Anlaşmada ilk sinyal geldi
AB-ABD ticaret müzakerelerinde kritik viraj! Anlaşmada ilk sinyal geldi
Trump'ın BRICS ülkelerine tarife tehdidinin büyük kırılmalara yol açması beklenmiyor
Trump'ın BRICS ülkelerine tarife tehdidinin büyük kırılmalara yol açması beklenmiyor
Almanya'da sanayi üretimi beklentilerin üzerinde arttı
Almanya'da sanayi üretimi beklentilerin üzerinde arttı