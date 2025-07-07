Deutsche Bank'tan faiz ve enflasyon tahmini

Deutsche Bank “Avrupa, Orta Doğu ve Afrika 2. Yarıyıl Görünümü’ raporunda Türkiye ekonomisine yönelik değerlendirmelerde bulundu. Kurum daha önce yüzde 37,5 olan yıl sonu politika faizi beklentisini yüzde 35’e çekti.

Analistler son belirsizliklere ragmen dezenflasyon sürecinin yolunda olduğunu belirtti. 2025 boyunca, ekonomik aktivitede hızlı bir toparlanmanın erozyona uğrayan reel ücretler, sıkı para politikası ve durgun dış talep nedeniyle olası olmadığı ifade edilerek “Özellikle Avrupa'da öngörülen mali harcama artışlarıyla küresel büyümede bir artış olacağı, enflasyonu düşürmeye öncelik veren ortodoks politikaların devam ettiğini varsayarak, 2025 için yüzde 3, 2026’da yüzde 4 büyüme bekliyoruz” dendi.

Dezenflasyon sürecinin yıl sonuna kadar devam edeceğini öngören kurum “TCMB'nin yüzde 24'lük tahminine kıyasla 2025 yıl sonunda tüketici enflasyonunun yüzde 29,5 olmasını bekliyoruz. Mevcut ekonomik programın bozulmadan kalacağını varsayarsak, 2026'ya kadar enflasyondaki düşüşün daha kademeli de olsa devam edeceğini ve 2026 sonunda enflasyon oranının yüzde 21,7 olacağını öngörüyoruz.” ifadesini kullandı.

Temmuz'da 350 baz puan indirim beklentisi

‘Kısa vadeli siyasi belirsizliğin azalması, petrol fiyatlarındaki tersine dönüş, küresel risk iştahındaki son iyileşme ve reel faiz oranı göz önüne alındığında, Temmuz ayında 350 baz puanlık daha derin bir faiz indirimi’ öngörülerek “2025'in kalan üç toplantısında 250 baz puanlık indirimlerle daha fazla gevşeme öngörüyoruz, yıl sonunda yüzde 35'lik bir politika faizi bekliyoruz (önceki yüzde 37,5’ti)” dendi.

İstikrarlı kur ve enflasyon beklentilerine yönelik riskler nedeniyle daha agresif bir gevşeme döngüsünün olası olmadığı belirtildi.