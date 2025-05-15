  1. Ekonomim
  2. Küresel Ekonomi
  3. Deutsche Bank'tan Fed için faiz tahmini
Takip Et

Deutsche Bank'tan Fed için faiz tahmini

Deutsche Bank Research analistleri, Fed'in Aralık ayına kadar politika faizlerini sabit tutabileceğini ve bunu gelecek yıl daha fazla gevşemenin izleyebileceğini öngördü.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Deutsche Bank'tan Fed için faiz tahmini
Takip Et

Deutsche Bank analistleri, “Baz senaryomuz bir sonraki faiz indiriminin Aralık ayında yapılacağı ve bunu 2026 yılının ilk çeyreğinde 25 baz puanlık iki indirimin daha izleyeceği yönünde” dedi.

Bu indirimlerin Fed fon oranını yüzde 3,50- 3,75 aralığına getireceğini ve bunun da Deutsche Bank'ın nötr görüşü ile uyumlu olduğunu belirten analistler, ABD ve Çin arasındaki gerilimin azalmasının ABD işgücü piyasasında daha keskin bir bozulma riskini azalttığını, ancak diğer tarife eylemlerinin enflasyonu Fed için rahatsız edici derecede yüksek seviyelerde tutmasının muhtemel olduğunu vurguladı.

Demir cevheri 5 haftanın en yükseğindeDemir cevheri 5 haftanın en yükseğindeEmtia Haberleri
Küresel Ekonomi
İstanbul barış müzakereleri piyasalara yansıdı! Avrupa savunma hisseleri çakıldı
İstanbul barış müzakereleri piyasalara yansıdı! Avrupa savunma hisseleri çakıldı
Japonya ekonomisinde daralma sinyalleri bekleniyor
Japonya ekonomisinde daralma sinyalleri bekleniyor
İngiltere ekonomisinde beklenmedik büyüme
İngiltere ekonomisinde beklenmedik büyüme
Japonya Merkez Bankası faiz artırımlarına ara verir mi?
Japonya Merkez Bankası faiz artırımlarına ara verir mi?
Ticaret savaşını kim kazanıyor?
Ticaret savaşını kim kazanıyor?
Küresel liderlik ve finansal dayanıklılık
Küresel liderlik ve finansal dayanıklılık