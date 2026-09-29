Deutsche Bank’tan Fed için iki faiz artırımı beklentisi
Deutsche Bank, Fed’in sıkı para politikası duruşunu koruduğuna dikkat çekerek aralık ve mart aylarında 25’er baz puanlık iki faiz artırımı öngördü. Banka, belirli ekonomik koşulların gerçekleşmesi halinde ekim ayında da faiz artırımının yeniden gündeme gelebileceğini belirtti.
ABD Hazine tahvili getirilerindeki yukarı yönlü ivmelenmenin ardından piyasalar, Fed yetkililerinin para politikasına ilişkin sözlü yönlendirmelerini mercek altına aldı.
Deutsche Bank tarafından yayımlanan analizde, Fed yetkililerinin sıkı para politikası duruşunu koruduğu vurgulanırken, aralık ve mart aylarında 25'er baz puanlık iki ek faiz artırımı beklendiği ifade edildi.
Ekim için de faiz artırımı ihtimali
Banka analistleri, iş gücü piyasasındaki sıkılığın devam etmesi, çekirdek enflasyonun dirençli seyretmesi veya yapay zeka odaklı yatırımların talebi desteklemesi durumunda, ekim ayına yönelik faiz artırımı ihtimalinin de yeniden gündeme gelebileceğini öngörüyor.