Deutsche Bank’tan Fed için iki faiz artırımı beklentisi

Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

ABD Hazine tahvili getirilerindeki yukarı yönlü ivmelenmenin ardından piyasalar, Fed yetkililerinin para politikasına ilişkin sözlü yönlendirmelerini mercek altına aldı.

Deutsche Bank tarafından yayımlanan analizde, Fed yetkililerinin sıkı para politikası duruşunu koruduğu vurgulanırken, aralık ve mart aylarında 25'er baz puanlık iki ek faiz artırımı beklendiği ifade edildi.

Ekim için de faiz artırımı ihtimali

Banka analistleri, iş gücü piyasasındaki sıkılığın devam etmesi, çekirdek enflasyonun dirençli seyretmesi veya yapay zeka odaklı yatırımların talebi desteklemesi durumunda, ekim ayına yönelik faiz artırımı ihtimalinin de yeniden gündeme gelebileceğini öngörüyor.