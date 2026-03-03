Deutsche Bank'tan İngiltere için enerji fiyatları uyarısı: Faiz indirimleri yavaşlayabilir

Deutsche Bank ekonomisti Sanjay Raja, enerji fiyatlarının mevcut seviyelerde kalması halinde İngiltere Merkez Bankası’nın (BoE) faiz indirimlerini yavaşlatabileceğini belirtti.

Raja’ya göre mart ayında beklenen faiz indirimi belirsiz hale gelirken, yüksek enerji fiyatlarının enflasyon beklentilerini daha yapışkan hale getirmesi politika yapıcılar için önemli bir kaygı oluşturuyor. Banka, faizlerin %3,5’e indirilmesinin muhtemelen yılın ikinci çeyreğinde gerçekleşeceğini, son indirimin ise dördüncü çeyreğe kadar sarkabileceğini öngörüyor.

Enerji fiyatlarının varil başına 100 dolara kadar yükselmesi halinde, bir sonraki faiz indiriminin 2026’nın ikinci yarısına ertelenebileceği ve nihai faiz oranının %3,5 seviyesinde kalabileceği ifade edildi.

Buna karşılık, emtia fiyatlarındaki yükselişin tersine dönmesi durumunda BoE’nin Deutsche Bank’ın temel senaryosuna bağlı kalarak iki faiz indirimi yapması ve nihai faiz oranını %3,25’e çekmesi bekleniyor.