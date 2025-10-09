  1. Ekonomim
  2. Küresel Ekonomi
  3. Deutsche Bank'tan kritik analiz: Merkez bankalarının altın talebi 2 kat arttı
Takip Et

Deutsche Bank'tan kritik analiz: Merkez bankalarının altın talebi 2 kat arttı

Altın fiyatları ons başına 4 bin doları aşarak 1980’den bu yana en yüksek seviyelerine ulaştı. Deutsche Bank analistlerine göre, merkez bankalarının altın iştahı rekor seviyeye çıkarken, rezervlerin payı da 2025’in ikinci çeyreğinde yüzde 24’e yükseldi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Deutsche Bank'tan kritik analiz: Merkez bankalarının altın talebi 2 kat arttı
Takip Et

Altın fiyatları ons başına 4 bin doları aşarak, merkez bankalarının hızlanan alımlarının etkisiyle, enflasyona göre düzeltilmiş olarak 1980’den bu yana görülmemiş seviyelere ulaştı.

Merkez bankaları altında alıma hız verdi 

Deutsche Bank stratejistlerine göre, merkez bankalarının altın talebi şu anda 2011-2021 ortalamasının iki katı hızda ilerliyor ve Çin, küresel resmi sektör alımlarına öncülük ediyor. Kurumsal talepteki bu artış, değerli madenin yeni nominal zirvelere ulaşmasına yardımcı oldu ve daha fazla fiyat artışı öngörülüyor.

Altın rezervlerindeki pay yüzde 24 yükseldi

Altının merkez bankası rezervlerindeki payı, 2025’in ikinci çeyreği itibarıyla yüzde 24’e yükseldi. Bu, 2015’in dördüncü çeyreğindeki yaklaşık yüzde 9’luk dip seviyesinden önemli bir artış gösteriyor, ancak 1980’lerin başında kaydedilen yüzde 74,5’lik zirvenin hala oldukça altında. Son dönüm noktası, altının 45 yıl önceki reel-düzeltilmiş tüm zamanların en yüksek seviyelerini ilk kez yeniden ele geçirdiğini gösteriyor. 

Bu tarihi zirvelere ulaşmadaki on yıllarca süren gecikme, Uluslararası Para Fonu’nun 1979’dan sonra üyelerinin döviz kurlarını altına endekslemesini yasaklamasının ardından başlayan sürekli merkez bankası satışlarına bağlanabilir. Bretton Woods sisteminin çöküşünden sekiz yıl sonra gelen bu politika değişikliği, merkez bankalarının altın paritesini sürdürme zorunluluğunu ortadan kaldırdı.

Bitcoin’den rekor performans 

Bitcoin de bu yıl benzer bir rekor kıran performans yaşıyor. Deutsche Bank analistleri, merkez bankalarının altına yönelik tarihsel yaklaşımı ile kripto para birimine yönelik mevcut tutumlar arasında paralellikler olduğunu belirtiyor. Politika yapıcılar, Bitcoini giderek artan bir şekilde gelecek için potansiyel bir rezerv varlık olarak tartışıyor.

Dolarda yükseliş sürüyor! Haftalık kazancını genişlettiDolarda yükseliş sürüyor! Haftalık kazancını genişlettiEkonomi
Altın tarih yazdı!Altın tarih yazdı!Altın Haberleri
Altındaki ralliden destek alan gümüş rekor kırdı! Yatırımcı talebi artıyorAltındaki ralliden destek alan gümüş rekor kırdı! Yatırımcı talebi artıyorEkonomi
İsviçreli dev Julius Baer: Merkez bankaları altın alımını 3-5 yıl sürdürecekİsviçreli dev Julius Baer: Merkez bankaları altın alımını 3-5 yıl sürdürecekKüresel Ekonomi
Küresel Ekonomi
Milyarder sayısı rekor kırıyor! Avrupa’da süper zenginler servetine servet kattı
Milyarder sayısı rekor kırıyor! Avrupa’da süper zenginler servetine servet kattı
Piyasalar bekledi, Powell sessiz kaldı! Fed’den faiz ile ilgili yeni mesaj yok
Piyasalar bekledi, Powell sessiz kaldı! Fed’den faiz ile ilgili yeni mesaj yok
ABD tarifelerine Çin'den yeni hamle: Nadir toprak elementleri ve teknolojilerine yeni kısıtlama getirdi
Çin'den yeni hamle! Nadir toprak elementleri ihracatına kısıtlama getirdi
Çin, 2026 yılı tahıl ve pamuk ithalat kotalarını açıkladı
Çin, 2026 yılı tahıl ve pamuk ithalat kotalarını açıkladı
Küresel piyasalar Fed'e yönelik iyimserlikle pozitif seyir izliyor
Küresel piyasalar Fed'e yönelik iyimserlikle pozitif seyir izliyor
Fed tutanakları, bu yıl daha fazla faiz indirimi yapılabileceğini gösterdi
FED TUTANAKLARI AÇIKLANDI