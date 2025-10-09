Deutsche Bank'tan kritik analiz: Merkez bankalarının altın talebi 2 kat arttı

Altın fiyatları ons başına 4 bin doları aşarak, merkez bankalarının hızlanan alımlarının etkisiyle, enflasyona göre düzeltilmiş olarak 1980’den bu yana görülmemiş seviyelere ulaştı.

Merkez bankaları altında alıma hız verdi

Deutsche Bank stratejistlerine göre, merkez bankalarının altın talebi şu anda 2011-2021 ortalamasının iki katı hızda ilerliyor ve Çin, küresel resmi sektör alımlarına öncülük ediyor. Kurumsal talepteki bu artış, değerli madenin yeni nominal zirvelere ulaşmasına yardımcı oldu ve daha fazla fiyat artışı öngörülüyor.

Altın rezervlerindeki pay yüzde 24 yükseldi

Altının merkez bankası rezervlerindeki payı, 2025’in ikinci çeyreği itibarıyla yüzde 24’e yükseldi. Bu, 2015’in dördüncü çeyreğindeki yaklaşık yüzde 9’luk dip seviyesinden önemli bir artış gösteriyor, ancak 1980’lerin başında kaydedilen yüzde 74,5’lik zirvenin hala oldukça altında. Son dönüm noktası, altının 45 yıl önceki reel-düzeltilmiş tüm zamanların en yüksek seviyelerini ilk kez yeniden ele geçirdiğini gösteriyor.

Bu tarihi zirvelere ulaşmadaki on yıllarca süren gecikme, Uluslararası Para Fonu’nun 1979’dan sonra üyelerinin döviz kurlarını altına endekslemesini yasaklamasının ardından başlayan sürekli merkez bankası satışlarına bağlanabilir. Bretton Woods sisteminin çöküşünden sekiz yıl sonra gelen bu politika değişikliği, merkez bankalarının altın paritesini sürdürme zorunluluğunu ortadan kaldırdı.

Bitcoin’den rekor performans

Bitcoin de bu yıl benzer bir rekor kıran performans yaşıyor. Deutsche Bank analistleri, merkez bankalarının altına yönelik tarihsel yaklaşımı ile kripto para birimine yönelik mevcut tutumlar arasında paralellikler olduğunu belirtiyor. Politika yapıcılar, Bitcoini giderek artan bir şekilde gelecek için potansiyel bir rezerv varlık olarak tartışıyor.