Deutsche Bank’tan küresel borsalar için yeni hedefler: ABD ve Avrupa öne çıktı

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Piyasalardaki yükselişin yalnızca değerleme artışlarına dayanmadığına dikkat çeken banka, şirketlerin karlılık performansını önümüzdeki dönemin temel belirleyicilerinden biri olarak öne çıkarıyor. Yapay zeka yatırımlarındaki ivme de özellikle ABD hisseleri açısından büyüme beklentilerini destekleyen unsurlar arasında yer alıyor.

ABD borsasında kar desteği sürüyor

S&P 500 şirketlerinin ikinci çeyrek finansal sonuçları, Deutsche Bank’ın iyimserliğini destekleyen başlıca göstergelerden biri oldu. Deutsche Bank, şirket karlarının önümüzdeki 12 ayda %20’nin üzerinde büyümesini bekliyor. Böyle bir kar patikasının, yüksek seviyelerde bulunan endeksin mevcut değerlemelerini taşıyabilmesi açısından kritik olduğu değerlendiriliyor.

Bu beklentiler ışığında S&P 500 için 12 aylık hedef 8.400 puana çıkarıldı. Böylece Deutsche Bank, ABD hisse senetlerinde yükseliş potansiyelinin yalnızca teknoloji şirketlerine bağlı olmadığı, genel şirket karlılığının da endeksi destekleyebileceği yönündeki görüşünü korudu.

Yapay zeka yatırımlarının etkisi ise teknoloji sektörünün sınırlarını aşan bir başlık olarak değerlendiriliyor. Veri merkezlerinden çip üretimine, enerji altyapısından kurumsal yazılımlara kadar uzanan yatırım döngüsü, şirketlerin sermaye harcamalarını artırırken yeni bir gelir ve verimlilik alanı yaratma beklentisini de güçlendiriyor.

Avrupa’da bilanço görünümü dikkat çekiyor

Avrupa tarafında da benzer bir kar dinamiği öne çıkıyor. STOXX Europe 600 şirketlerinin ikinci çeyrek karları yıllık bazda %24 yükseldi. Deutsche Bank, Avrupa şirketlerindeki bu performansın endeks görünümünü destekleyebileceği değerlendirmesiyle 12 aylık hedefini 690 puana yükseltti.

Ancak Avrupa için verilen mesaj yalnızca endeks seviyesine ilişkin bir tahminden ibaret değil. Bankanın raporunda küresel hisse senetlerinin ekonomik ve jeopolitik baskılara rağmen dirençli kaldığı, güçlü bilançoların bu dayanıklılıkta önemli rol oynadığı belirtiliyor. Bu tablo, yatırımcıların yüksek değerlemelere rağmen şirketlerin gerçek kâr üretme kapasitesine odaklanmasını beraberinde getiriyor.

Japonya için 12 aylık MSCI Japan hedefi 2.760 puan olarak belirlenirken, gelişen piyasalar tarafında yön farklılaştı. MSCI Gelişen Piyasalar endeksine ilişkin hedef 1.790 puana indirildi. Böylece Deutsche Bank’ın yeni projeksiyonları, küresel hisse senedi piyasalarında aynı ölçüde yükseliş beklemediğini de ortaya koydu.

Gelişen piyasalarda daha temkinli tablo

Hedeflerdeki bu ayrışma, Deutsche Bank’ın küresel borsalara ilişkin görünümünün tek başına bir 'risk iştahı artışı' olarak okunmaması gerektiğine işaret ediyor. ABD ve Avrupa'da güçlü kar büyümesi ile yapay zeka yatırımları öne çıkarken, gelişen piyasalarda aynı katalizörlerin endeks performansına eşit ölçüde yansımayacağı öngörülüyor.

Dolayısıyla bankanın eylül projeksiyonunda asıl dikkat çeken nokta, tüm hisse senedi piyasalarına yönelik ortak bir yükseliş beklentisinden ziyade bölgesel tercihlerin belirginleşmesi. Şirket karlarının güçlü kalması ve yapay zeka yatırımlarının sürmesi halinde ABD ile Avrupa'nın avantajını koruması beklenirken, gelişen piyasalar için daha sınırlı bir görünüm ortaya konuyor.

Deutsche Bank’ın güncel yaklaşımı, küresel borsalarda yeni dönemin yalnızca merkez bankalarının faiz politikalarıyla değil, şirketlerin kar yaratma kapasitesi ve teknoloji yatırımlarının ekonomiye ne ölçüde yayıldığıyla şekilleneceğine işaret ediyor. Bu nedenle önümüzdeki 12 aylık dönemde endeks performanslarının birbirinden ayrışması ve yatırımcıların bölgesel bazda daha seçici hareket etmesi bekleniyor.