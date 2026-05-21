Deutsche Bank’tan küresel ekonomi için kritik uyarı: Kırılma dönemi başladı

Alman devi Deutsche Bank’ın Araştırma Enstitüsü, yapay zekâ destekli “megatrend” makro dönüşüm modelinin bulgularını kamuoyuyla paylaştı.

Bankaya göre küresel ekonomiler, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana yalnızca birkaç kez gözlemlenebilen seviyede ağır yapısal sorunlarla mücadele etmek zorunda kalıyor.

Raporda altı küresel makro dönüşüm dalgasının son 70 yıl boyunca üç aylık dönemler itibarıyla nasıl geliştiği izlendi. Bu kapsamda yaklaşık 100 veri noktası incelenerek makro dönüşüm dalgalarının, GSYİH büyümesi, hisse senedi piyasaları ve diğer temel ekonomik göstergeler üzerindeki etkisi mercek altına alındı.

Gelişmiş ekonomiler için önümüzdeki beş yılın temel dinamiği, teknolojinin üretkenlik kazanımları ile büyüyen egemen açıkların yarattığı yük arasındaki gerilim olacak. Yapay zekanın şirketler ve ekonomiler tarafından nasıl benimseneceği, gelişmiş ülkelerin aleyhlerine işleyen makro dönüşümün ağırlığını atlatıp atlatamayacağını belirleyecek.

Araştırmacılar, modelin mevcut teknolojilerin ekonomik etkisinin büyüdüğüne işaret ettiğini vurgulayarak iyi bir haberci olduğunu belirtti. Teknoloji göstergesinin artan verimlilik büyümesiyle korelasyon gösterdiğini aktaran ekip, yapay zekanın benimsenmesinin bu gerilimde belirleyici rol oynayacağının altını çizdi.