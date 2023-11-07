Dev banka 6 yıl sonra ilk kez zarar etti

İsviçre'nin en büyük bankası UBS Group AG, Credit Suisse'in devam eden satın alma sürecinin yarattığı olumsuz etkiyle birlikte 2017'den bu yana ilk kez zarar etti. UBS, Credit Suisse'nin entegrasyonuyla ilgili 2 milyar dolar tutarındaki giderlerin dahil edilmesinin ardından üçüncü çeyrekte 785 milyon dolar net zarar ettiğini açıkladı. Analistler ise 444 milyon dolar zarar bekliyorlardı.

Toplam geriler 11,3 milyar dolar olan beklentinin üzerinde 11,7 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

UBS CEO'su Sergio Ermotti, 10 milyar dolardan fazla maliyeti azaltarak ve birleşik bankayı Şubat ayında açıklanacak stratejik bir yenilenmeye hazırlayarak finans alanında son on yılların en büyük birleşmesi için bir yol çizmeye çalıştıklarını söyledi.

Ermotti yaptığı açıklamada, "Mart ayında finansal sistemi istikrara kavuşturmak için çağrılan UBS'in daha da güçlü ve güvenli bir versiyonunu ve tüm kilit paydaşlarımızın gurur duyabileceği bir versiyonunu inşa ederken geleceğimiz konusunda iyimseriz" dedi.

UBS'in varlık yönetimi birimi, tahminlerin altında 1,01 milyar dolar vergi öncesi kâr elde etti. Birim 22 milyar dolarlık net yeni müşteri fonu elde etti.