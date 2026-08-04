Dev bankadan dolar için kritik analiz: Fed'in faiz politikası doları nasıl şekillendirecek?

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Commerzbank, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Kevin Warsh'ın uzun vadeli tahvil faizlerindeki yükselişin finansal koşulları sıkılaştıracağı yönündeki değerlendirmesinin, orta ve uzun vadede doların seyrini olumsuz etkileyebileceği uyarısında bulundu.

DXY dolar endeksi değerlendirmeler sırasında yüzde 0,1 yükselerek 100,014 seviyesinde işlem görürken, BlackRock tahvil faizlerindeki yükselişin enflasyon beklentileriyle bağlantılı olduğuna işaret etti.

Commerzbank'tan Fed'in faiz politikasına uyarı

Commerzbank Döviz Stratejisti Antje Praefcke, Warsh’ın geçen hafta yaptığı değerlendirmelerde uzun vadeli tahvil faizlerindeki yükselişin finansal koşulları sıkılaştırabileceğini ve bu sayede Fed’in ilave faiz artırımına ihtiyaç duymayabileceğini öne sürdüğünü hatırlattı.

Praefcke, bu yaklaşımın merkez bankasının enflasyonla mücadeledeki kararlılığı açısından risk oluşturabileceğini belirterek, para politikasında güvenilirliğin fiyat istikrarına verilen tepkiyle doğrudan bağlantılı olduğunu ifade etti.

Faiz artırılmazsa dolara talep zayıflayabilir

Commerzbank analizine göre, enflasyonun 5 yıl boyunca hedef seviyenin üzerinde kalmasına rağmen faiz artırımı yapılmaması halinde piyasalarda dolar varlıklarına yönelik talep zayıflayabilir.

Değerlendirmelerin yapıldığı sırada DXY dolar endeksi yüzde 0,1 artışla 100,014 seviyesinde işlem gördü.