Dev bankadan paladyum kararı: UBS tahminlerini ons başına 200 dolar yükseltti

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Küresel finans piyasalarının yakından takip ettiği yatırım bankalarından UBS, paladyum fiyatlarına ilişkin öngörülerini revize etti. Banka analistleri, piyasada yaşanan arz ve talep dengelerini göz önünde bulundurarak önümüzdeki dönemler için hedef fiyat yükseltimine gitti.

Vadeli tahminlerde belirgin artış

UBS tarafından paylaşılan raporda, paladyumun orta ve uzun vadeli fiyat projeksiyonlarında dikkat çeken ayarlamalar yapıldı. Banka; Aralık 2026 ve Mart 2027 dönemlerine ilişkin fiyat tahminlerini ons başına 200 dolar artırma kararı aldı. Bununla birlikte, Haziran 2027 dönemine ait fiyat hedefi de ons başına 100 dolar seviyesinde yukarı çekildi.

Fiyatlama ve piyasa etkisi

UBS'in yayımladığı iyimser raporun ardından paladyum fiyatlarında yukarı yönlü hareketlilik gözlendi. Piyasa uzmanları, bankanın yaptığı bu revizyonun değerli metal piyasalarındaki genel duyarlılığı ve yatırımcı algısını olumlu yönde desteklediğini belirtiyor.