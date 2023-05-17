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Dev bankadan yatırımcılara 'al' tavsiyesi

Dünyanın önde gelen yatırım bankalarından Goldman Sachs, yatırımcılara gelişmekte olan piyasa bankalarında alım tavsiye etti.

Haber Merkezi
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ABD merkezli Goldman Sachs, Latin Amerika ve Orta Doğu'daki gelişmekte olan piyasalarda banka hisselerinde uzun pozisyon alınmasını tavsiye etti, bu bankaların makro perspektifte cazip olduklarını vurguladı.

Özsermaye karlılığı açısından bakıldığında gelişmiş piyasa bankalarının çoğunun, özellikle Japonya ve Avrupa bankalarının oldukça pahalı göründüklerini belirten Goldman Sachs, Yunanistan, Kolombiya ve Katar'da ise bankaların olmaları gereken değerin altında bulunduklarını savundu.

Goldman Sachs, kredi büyümesi ve son dönemdeki performanslar da özsermaye karlılığı ile birlikte değerlendirimldiğinde MSCI Katar, Suudi Arabistan, Şili, Kolombiya, Tayland ve Yunanistan bankalarının gelişmekte olan piyasalar içinde en cazipleri olarak öne çıktıklarını da vurguladı.

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