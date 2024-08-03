Dev bankaların Fed faiz indirimi için beklentileri belli oldu

ABD Merkez Bankası (Fed) temmuz ayındaki toplantısında faizleri 5,25-5,50 aralığında zirvede bırakmaya devam etti. Temmuz 2023’te 22 yılın zirvesi olan seviyeye faizleri çıkardıktan sonra 7 toplantıda faizleri sabit tutan Fed’den artık indirim sinyalleri bekleniyor.

Üyelerin faiz öngörülerinin yer aldığı dot-plot grafiğinde, 2024 yılında 5’in altına faiz indirimi beklentilerinin ağırlıkta olduğu da görülüyor.

Veriler kafa karıştırdı

Tarım dışı istihdam artışının beklentilerin altında kalması ve işsizlik oranının yükselmesinin ardından yatırımcılar, Fed'in eylül ayında 50 baz puanlık büyük bir faiz indirimi ile politikayı gevşetmeye başlayacağını fiyatlarken, istihdam verisi öncesi eylül ayındaki toplantıda 25 baz puan indirim olasılığı yüzde 70 olarak görülürken, veri sonrasında 50 baz puan indirim öngörüsü yüzde 70'e yaklaşmıştı.

Son toplantıda eylül indirim olup olmayacağı sorusuna verilere işaret ederek cevap veren Powell’ın konuşmasının ardından görülen verilerde de işgücündeki soğuma kafa karışıklığı yaratsa da dev yatırım kurumlarından faiz indirimine yönelik beklentiler açıklandı.

Dev bankalar ne zaman faiz indirimi bekliyor?

Beklentilerin dışında gelen tarım dışı istihdam ve işsizlik verilerinin ardından açıklanan faiz indirimi beklentileri şu şekilde oluştu:

- Citi, Fed'in bu yıl 125 baz puan faiz indirimi yapmasını beklediğini açıklarken, 50’şer baz puanlık indirimleri de eylül ve kasım aylarında beklediğini belirtti.

- JP Morgan, FED'in hem eylül hem de kasım ayında 50 baz puan faiz indirimi yapacağını tahmin ediyor.

- Goldman Sachs, Fed'in eylül, kasım ve aralıkta art arda üç kere 25 baz puanlık, toplamda 75 baz puanlık faiz indirimi yapmasını bekliyor.

- Bank of America (BofA), Fed'in faiz indirimine başlama beklentisini aralıktan eylüle çekerken, eylülde 25 baz puan faiz indirimi yapmasını bekliyor. BofA, Fed'in bu yıl eylül ve aralıkta faiz indirimi yapmasını bekliyor.