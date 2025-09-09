Dev bankanın CEO'sundan dikkat çeken tahmin: Faiz indirimi için aceleye gerek yok

Barclays'in Finansal Hizmetler Konferansı'nda konuşan Solomon, yatırımcı iştahının güçlü olduğuna dikkat çekerek, “Risk iştahına baktığınızda politika faizinin olağanüstü kısıtlayıcı olduğunu düşünmüyorum” dedi.

Solomon, piyasalardaki mevcut havayı “spektrumun coşkulu ucu” olarak tanımladı.

Ticaret gerilimlerine dikkat çekti

Genel ekonomik görünüm konusunda iyimser olduğunu söyleyen Solomon, küresel ticaret politikalarının büyümenin önünde engel oluşturmaya devam ettiğini belirtti. Bu belirsizliklerin, şirketlerin yatırım iştahını zayıflattığını da vurguladı.

“İhtiyatlı olmak gerekir”

Solomon, ekonomide hem olumlu güçler hem de ters rüzgarların bulunduğunu ifade ederek, politika yapıcıların faiz indiriminde acele etmek yerine dikkatli davranması gerektiğini söyledi. Solomon, “Bazı belirsizliklere karşı güçlü güçler var, ancak bu ortamda ihtiyatlı olmak gerekiyor” değerlendirmesinde bulundu.