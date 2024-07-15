Dev yatırım bankasından Fed'e "stres" itirazı

Goldman Sachs, Fed'in yaptığı son stres testi sonuçlarını temyize götürdü. Financial Times'ın haberine göre, dev yatırım bankası yapılan stres testinin sonucuna itiraz ederek, durumu doğru yansıtmadığını öne sürdü. Test sonuçları, bankayı daha fazla sermaye tutmaya zorlayacak olarak görülüyor.

Goldman CEO'su David Solomon, haftalar önce test sonuçlarına itiraz edileceğinin ilk sinyallerini vermişti. Solomon, Fed'in sonuçlarının, oluşturdukları çalışmalardaki istikrara yönelik düzenlemeleri yansıtmadığını açıklamıştı.

Fed testinde, Goldman Sachs'ın "bir dizi ekonomik kıyamet senaryosu" yaşanması halinde, kredilerden 40 milyar dolardan fazla zarar edeceğini içeren sonuçlar görülmüştü. Bankanın, bu sonuçlara göre, mevcut varlıklarına oranla daha yüksek miktarda sermaye tutması gerekiyor.

Tutulan sermaye, bankaların potansiyel zararlarını karşılamak ve temettülerle hisse geri alımlarında da kullanılıyor.

"Sonuç çıkmaz"

Goldman Sachs, büyük ölçekli operasyonları nedeniyle en yüksek sermaye gerekliliği düzenlemelerine tâbi tutuluyor.

Temyiz süreci, Fed'e bankaların sonuçlara itirazına yönelik bir mektup göndermesiyle başlarken, Fed testi yeniden kontrol etmek zorunda kalıyor. Ancak, FT'ye göre Goldman'ın temyiz başvurusundan sonuç alması zor görünüyor.

2020 yılında Fed, bankaların sonuçlara itiraz etmelerine izin vermiş, o günden bu yana sekiz kredi kuruluşu itiraz etmiş ve hepsi de reddedilmişti. Goldman Sachs'ın sonuçlara ilk itirazı 4 yıl önce olmuştu.

Fed stres testlerine 2008 finansal krizi sonrasında, Kongre tarafından zorunlu kılınarak başlamıştı. Bankaların, ne kadar sermaye tutmaları gerektiğine karar vermek için kullanılan testlerde, itirazlar ağustos ayında sonuçlanarak açıklanıyor.