Devlet tahvilleri en çok hangi ülkelerde kazandırdı?

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Küresel piyasalarda devlet tahvili getirileri yükselirken, yatırımcıların karşı karşıya olduğu borçlanma maliyetleri de artıyor. Bloomberg piyasa verilerine göre, büyük ekonomilerin 10 yıllık devlet tahvili getirilerinin Eylül 2025 ile Eylül 2026 arasındaki değişimi karşılaştırıldı.

Verilere göre tahvil getirilerindeki en hızlı yükseliş Güney Kore ve Japonya’da görüldü. Güney Kore’nin 10 yıllık devlet tahvili getirisi bir yılda 178 baz puan, Japonya’nın getirisi ise 145 baz puan arttı.

Tahvil getirileri en hızlı yükselen ülkeler

Eylül 2025-Eylül 2026 döneminde 10 yıllık devlet tahvili getirilerindeki değişime göre ülkeler şöyle sıralandı:

Sıra Ülke Eylül 2025 Eylül 2026 Değişim 1 Güney Kore %2,81 %4,59 +178 baz puan 2 Japonya %1,58 %3,03 +145 baz puan 3 Avustralya %4,27 %5,41 +114 baz puan 4 Fransa %3,48 %4,50 +102 baz puan 5 ABD %4,04 %5,01 +97 baz puan 6 Yunanistan %3,33 %4,28 +95 baz puan 7 İtalya %3,48 %4,42 +94 baz puan 8 Almanya %2,69 %3,54 +85 baz puan 9 Portekiz %3,09 %3,91 +82 baz puan 10 Kanada %3,17 %3,96 +79 baz puan 11 İngiltere %4,63 %5,40 +77 baz puan 12 İspanya %3,24 %4,01 +77 baz puan 13 Hollanda %2,85 %3,61 +76 baz puan 14 Singapur %1,76 %2,51 +75 baz puan 15 Meksika %8,80 %9,54 +74 baz puan 16 Yeni Zelanda %4,30 %5,03 +73 baz puan 17 Brezilya %13,74 %14,45 +71 baz puan 18 İsviçre %0,19 %0,55 +36 baz puan

ABD’de tahvil getirisi yüzde 5’i aştı

ABD’nin 10 yıllık Hazine tahvilinin getirisi 15 Eylül’de kısa süreliğine yüzde 5,04’e çıkarak 2007’den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Eylül 2025’te yüzde 4,04 olan getiri, Eylül 2026’da yüzde 5,01 seviyesine yükseldi. Böylece ABD 97 baz puanlık artışla sıralamada beşinci sırada yer aldı.

Ancak tahvil getirileri ABD’de olduğundan daha hızlı Güney Kore, Japonya, Avustralya ve Fransa’da yükseldi.

Japonya’da 10 yıllık tahvil getirisi yüzde 3 seviyesini aşarak 30 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Almanya’nın 10 yıllık tahvil getirisi de 15 Eylül’de 2009’dan bu yana en yüksek seviyesine çıktı. İngiltere’de ise uzun vadeli borçlanma maliyetleri yüzde 5’in üzerine yükseldi.

Yükselen getiriler borçlanma maliyetlerini artırıyor

Devlet tahvili getirileri, ekonomideki diğer borçlanma maliyetleri için de önemli bir gösterge niteliği taşıyor. Getirilerin yükselmesi, konut kredileri, şirket borçlanmaları ve diğer kredi türlerinde finansman maliyetlerinin artmasına yol açabiliyor.

Kamu tarafında da daha yüksek tahvil getirileri, borcun yeniden finanse edilmesini pahalılaştırıyor. Bu durum, kamu borçlarının yüksek olduğu ekonomiler açısından daha fazla maliyet anlamına geliyor.

Tahvil getirilerindeki yükselişin hisse senedi piyasaları açısından da sonuçları bulunuyor. 10 yıllık ABD Hazine tahvilinin getirisinin yaklaşık yüzde 5 seviyesine ulaşması, yatırımcıların daha düşük riskli devlet borçlanma araçlarından daha yüksek getiri elde edebilmesi anlamına geliyor. Bu da hisse senetleri gibi daha riskli varlıklara yatırım için gereken getiri eşiğini yükseltiyor.