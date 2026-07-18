Dezenflasyonist süreç hız kazandı: Euro Bölgesi’nde yapısal katılık kırılıyor mu?

Euro Bölgesi tüketici fiyat endeksi (TÜFE) haziran ayında %2,8'e gerileyerek %3'lük konsensüs tahminin gerisinde kaldı ve ocak ayından beri süren yükseliş trendine son verdi. Enerji fiyatlarındaki %8,5'lik gevşeme fiyat istikrarını desteklerken, Fransa %2 ile resmi hedefe ulaştı, Romanya ise %9,2 ile zirvedeki yerini korudu. ECB'nin orta vadeli simetrik hedefinin hala üzerinde kalınması ve emtia piyasası kaynaklı yeni riskler nedeniyle ‘daha uzun süre yüksek faiz’ stratejisinin korunması bekleniyor.

Euro Bölgesi'nde tüketici fiyat endeksi haziran ayında yıllık bazda %2,8’e gerileyerek piyasaların %3 olan konsensüs beklentisinin altına indi. Mayıs ayındaki %3,2’lik seviyeden gerçekleşen bu kırk baz puanlık aşağı yönlü sapma, ocak ayından bu yana makroekonomik dengeleri zorlayan yapısal yükseliş momentumunu kesintiye uğrattı. Aylık bazda ise marjinal tüketim eğilimindeki yavaşlamaya paralel olarak fiyatlar genel seviyesinde %0,1’lik bir düzeltme kaydedildi.

Maliyet baskıları hafifliyor

Manşet enflasyondaki dezenflasyonist patikanın birincil katalizörü, arz yönlü maliyet şoklarının ve özellikle enerji bileşenindeki fiyat artışlarının ivme kaybetmesidir. Jeopolitik gerilimlerin tetiklediği arz kısıtları emtia piyasası genelinde yerini gevşemeye bırakırken, enerji kalemi yıllık bazda %8,5'e gerileyerek manşet endekse sınırlı bir katkı verdi. Hizmet sektöründe ise havayolu ve lojistik gibi alt kalemler, artan girdi maliyetlerini nihai tüketici fiyatlarına yansıtmak yerine kendi brüt kar marjlarından absorbe ederek fiyat istikrarını dolaylı olarak destekledi.

ECB'nin para politikası aktarım mekanizmasını ölçerken baz aldığı çekirdek enflasyon göstergeleri de yıllık %2,4’e gerileyerek iç talep yönlü makroekonomik ısınmanın kontrol altına alınmaya başladığını teyit etti. Bu durum, sıkı para politikasının çıktı açığı üzerindeki daraltıcı etkisini gösterirken, ücret-fiyat sarmalı riskinin de şimdilik yatışmasını sağladı.

Ülkeler arasındaki makas açık

Bölge genelinde ortalama bir dezenflasyon trendi gözlense de üye ülkelerin makroekonomik dinamikleri arasındaki asimetrik ayrışma ve heterojen dağılım belirginliğini koruyor. Fransa %2 ile resmi hedef bandına yaklaşırken, Almanya %2,4’e, İtalya ise %3,3 seviyesinde temkinli bir seyir izledi. Buna karşılık İspanya %3,6 ile yüksek seyrini korurken, çevre ülkelerden Romanya %9,2 ile negatif yönde ayrışmaya devam etti. Bu derin asimetrik ayrışma, tek para politikası uygulayan birlik içinde yapısal uyumsuzluk ve şoklara karşı kırılganlığı artırarak karar alıcıların homojen istikrar yakalamasını zorlaştırıyor. Fransa ekonomisindeki talep esnekliği ile Doğu Avrupa'daki yapısal enflasyon ataleti arasındaki bu tezat, para politikasının etkinliğini sınırlayan en büyük yapısal risk olarak öne çıkıyor.

Enflasyonun %2,8’e gerilemesi şahin baskıyı hafifletse de ECB’nin orta vadeli simetrik fiyat istikrarı hedefi olan %2’nin hala üzerinde bulunulması zafer ilan etmek için henüz erken olduğunu gösteriyor. Emtia piyasası üzerinde yeniden nükseden yukarı yönlü volatilite ve yeni maliyet şokları riski nedeniyle, ECB’nin gevşeme döngüsünü öteleyerek daha uzun süre yüksek faiz stratejisini koruyacağı öngörülüyor.