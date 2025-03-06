DHL Almanya'da binlerce kişiyi işten çıkaracak

DHL Group’tan geçen yıla ait finansal sonuçlara ilişkin yapılan açıklamaya göre, şirketin 2024'te ana kazanç göstergesi faiz ve vergi öncesi (FAVÖK) düzeltilmiş karı 2023'e göre yüzde 7,2 azalarak 5,9 milyar avroya geriledi.

Almanya'daki Posta&Parsel bölümünün faaliyet karı ise mektup postası hacminin tekrar düşmesi nedeniyle yüzde 5,6 düşüşle 821 milyon avro düzeyinde gerçekleşti.

Açıklamada, şirketin 2027’ye kadar 1 milyar avrodan fazla tasarruf etme stratejisinin bir parçası olarak Almanya'da bu yıl yaklaşık 8 bin kişinin işten çıkarılmasının planlandığı da aktarıldı.

Şirket açıklamasında, “Fit for Growth (büyümeye uygunluk)” ile Grup, maliyet tabanını yapısal olarak 1 milyar avrodan fazla iyileştirmeyi hedeflemektedir. Grup genelindeki program, tüm iş birimlerinde çeşitli önlemleri içeriyor ve tam etkisini 2027 mali yılında gösterecek. Almanya'da Posta ve Paket bölümünde, “Fit for Growth” kapsamında 2025 yılında yaklaşık 8 bin pozisyon sosyal sorumluluk bilinciyle azaltılacaktır.” denildi.

Şirketin, Almanya Posta ve Paket bölümünde 190 bin kişi istihdam ediliyor.

DHL, tarife veya ticaret politikalarındaki değişikliklerden kaynaklanan potansiyel etkileri hesaba katmadan bu yıl için ise 6 milyar avronun üzerinde bir faaliyet karı bekliyor.

Şirket açıklamasında, zayıflayan ekonomi ve lojistik müşterilerinin isteksizliğinin daha az mal gönderilmesine yol açtığını bildirildi.

Bunun yanında, kendi lojistik ağını genişletmeye devam eden çevrim içi perakendeci Amazon'un rekabeti de lojistik şirketlerinin gelirinde düşüşe yol açıyor.

Küresel ekonomideki durgunluktan diğer lojistik şirketleri de etkileniyor. DHL’in ABD'li rakibi UPS’de bu yıl için gelir beklentisini düşürerek, 1 milyar dolarlık maliyet azaltma programı başlatmıştı.