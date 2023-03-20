DHL ve Aramco, ortak girişim kuruyor

Alman Posta İdaresi'nin (Deutsche Post ) iştiraki DHL ile Suudi Arabistan'ın ulusal petrol şirketi Saudi Aramco'nun; petrokimya, gaz ve petrol sahaları için depolama ve lojistik hizmetlerine yönelik bir ortak girişim kurulması için anlaşma imzaladığı bildirildi.

Şirketlerden yapılan açıklamada, ortak girişimin 2025 yılına kadar faaliyete geçmesinin planlandığı belirtildi.

Açıklamada, ortak kurulacak şirketin, gerekli onayları aldıktan ilk başta Suudi Arabistan'a odaklanacağı ve daha sonra faaliyetlerini tüm bölgeye yaymayı hedeflediği kaydedildi.