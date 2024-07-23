DiCaprio'nun şampanya markası Telmont fiyat baskısı karşısında şişeleri hafifletti

Lüks ve aşırlığın karşılığı olarak bilinen şampanyadaki maliyet düşürme çabası üreticileri daha hafif bir şişe icat etmeye yöneltti. Rusya-Ukrayna savaşının ardından cam fiyatlarının yükselmesiyle birlikte, merkezi Fransa'da bulunan cam ambalaj şirketi Verallia, mevcut şişelerden 35 gram daha hafif olan 800 gram ağırlığında bir şampanya şişesi yarattığını açıkladı.

Bu hamle, şirketin dört yıl süren araştırmaları ve Hollywood yıldızı Leonardo DiCaprio'nun hissedarı olduğu şampanya evi Telmont'un testleri sonucunda gerçekleşti.

Şarap şişelerinden daha ağır olmalı

Fransız şarap üreticileri geçen yıl, 405 gramlık standart şarap şişesi ağırlığına kıyasla 300 gram ağırlığında olan Bordelaise Air adlı şarap şişesini tanıttı. Ancak şampanya şişelerinin diğer şaraplara göre daha sağlam ve dolayısıyla daha ağır olması gerekir. Zira içindeki kabarcıkların basınca dayanması gerekiyor. Sıradan bir şarap şişesi şampanya ile doldurulduğunda patlayabilir. Yirminci yüzyılın başlarında şampanya şişeleri 1.300 gram ağırlığındaydı ancak 2010 yılına gelindiğinde şampanya ticaret birliği Comité Interprofessionnel du vin de Champagne resmi ağırlığı 835 gram olarak belirledi.

Denemeler birkaç yıl sürdü

Verallia yaptığı açıklamada şampanyaya özgü iç basıncı sürdüren camın optimum dağılımı sayesinde ağırlığı daha da azaltabildiğini söyledi. Şirket, Telmont'un şişelerin patlamadığından emin olmak için birkaç yıl boyunca denemeler yaptığını da sözlerine ekledi.

Firmalar, daha hafif şişelerin üretiminin daha ağır muadillerine göre yüzde 4 daha az sera gazı yayması nedeniyle bu girişimi çevresel bir zafer olarak övüyor. Le Figaro gazetesi, nakliye maliyetlerindeki düşüşün de girişim için bir motivasyon olduğunu öne sürdü. Ukrayna'nın işgalinin ardından, enerji üretim maliyetleri nedeniyle cam fiyatlarının yüzde 70'e varan oranda artmasıyla birlikte, daha ucuz şişe arayışları yoğun bir şekilde devam ediyor. Kaynaklar 800 gramlık şampanya şişesinin üreticilerin tasarruf etmesine yardımcı olabileceğini söyledi. Ancak bunun için kurul kararının tüm hükümetler tarafından benimsenmesi gerekiyor.