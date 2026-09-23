Diplomasi beklentisi tahvil faizlerini aşağı çekti

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ABD ve Euro Bölgesi tahvil faizleri, Washington ile Tahran arasında diplomatik ilerleme sağlanabileceğine yönelik beklentiler ve petrol fiyatlarındaki gerilemenin etkisiyle Avrupa işlemlerinin açılışında düştü. Suudi Arabistan'ın Doğu-Batı petrol boru hattını yeniden devreye alması da enerji arzına ilişkin endişelerin hafiflemesine katkı sağladı.

ABD'nin 10 yıllık Hazine tahvili faizi 2,2 baz puan düşerek yüzde 4,944'e inerken, Almanya'nın 10 yıllık tahvil faizi 1,3 baz puan gerileyerek yüzde 3,436 seviyesinde gerçekleşti.

KBC Bank analistleri, piyasaların ABD ile İran arasında enerji arzını zorlayan çıkmazın aşılmasına yönelik diplomatik ivmenin güçlenebileceği beklentisini fiyatlamaya devam ettiğini belirtti. İran'ın Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına yönelik koşullu yaklaşımı ve olası görüşmelere ilişkin beklentiler de piyasa gündeminde yer alıyor.

Jefferies küresel ekonomisti Mohit Kumar da jeopolitiğin piyasaların merkezinde kalmaya devam ettiğini, ABD ile İran'ın bir tür anlaşmaya doğru ilerleyebileceğine ilişkin iyimserliğin arttığını ifade etti.

Piyasaların odağında PMI verileri var

Tahvil piyasalarında günün bir diğer önemli gündemini eylül ayına ilişkin öncü Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri oluşturuyor. Verilerin küresel büyüme görünümüne ilişkin yeni sinyaller vermesi bekleniyor.

Yüksek kupon getirileri tahvilleri destekliyor

apoBank Baş Portföy Yöneticisi Clemens Berendt, mevcut faiz seviyelerinde tahvillerden sağlanan cari gelirin yeniden toplam getirinin önemli bir unsuru haline geldiğini belirtti. Berendt'e göre yüksek kupon getirileri, tahvil portföylerinde fiyat dalgalanmalarına karşı daha güçlü bir tampon oluşturuyor.

Berendt, 2022'de tahvil piyasasında yaşanan sert kayıpların tahvillerin işlevini yitirmesinden değil, çok düşük başlangıç faizleri ile yüksek faiz duyarlılığının birleşmesinden kaynaklandığını ifade etti.

UBS Fransa-Almanya faiz farkını takip ediyor

UBS faiz stratejistleri ise yatırımcılara 10 yıllık Almanya ve Fransa tahvillerinde uzun pozisyon almak için daha cazip seviyeleri beklemelerini öneriyor.

UBS stratejisti Reinout De Bock, 10 yıllık Fransa-Almanya tahvil faiz farkında 90-110 baz puan aralığının mevcut makroekonomik riskler açısından makul bir fiyatlama olduğunu değerlendirdi.