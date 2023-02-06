Dirençli ekonomi ABD hisse senetleri için kötü haber

Jeremy Siegel, ABD ekonomisinin şaşırtıcı direncinin hisse senetleri için kötü haber olabileceği ve bu yıl resesyon riskini artırabileceği konusunda uyardı.

Cuma günü yayınlanan hükümet verilerinin gösterdiğine göre, ABD ekonomisi Ocak ayında 517 bin yeni tarım dışı istihdam yaratırken beklenti yaratılan bu yeni istihdamın 185 bin kişi ile sınırlı kalması yönündeydi.

Aynı zamanda, ABD işsizlik oranı, son 50 yılın en düşük seviyesi düşük seviyesi olan %3,4'e geriledi.

Wharton School'da emekli finans profesörü olan Siegel, verdiği bir röportajda, işgücü piyasasının beklenmedik gücünün Amerika Merkez Bankası’nın (Fed) faiz oranlarını daha uzun süre yüksek tutmasıyla sonuçlanabileceğini söyledi.

Tarihi enflasyona yanıt olarak, ABD merkez bankası faiz oranlarını geçen yıl içinde neredeyse yüzde sıfırdan yüzde 5'e yükseltmişti.

Daha yüksek faiz oranları, borçlanmayı daha maliyetli hale getirerek harcama ve yatırım yerine tasarrufu teşvik ederek enflasyonu düşürmeyi amaçlarken, alınan faiz tedbirlerinin talebi ve üretimi kısarak ekonomiyi resesyona sokması da mümkün.

Dahası, faiz oranlarındaki değişikliklerinin Amerikan ekonomisinde etkisinin hissedilmesi birkaç ay alabilir.

Siegel, Fed'in faiz artışlarına devam etmesi halinde felakete yol açabileceği konusunda endişelerini dile getirirken "Tarihin en büyüklerinden biri olan bu muazzam sıkılaştırmanın etkileri henüz hissedilmedi" dedi. Siegel. "Şuan Fed’in faiz artışları konusunda durmasını tercih ederim; bence fiyatların düştüğüne ve durup gidişatı gözlemleyebileceklerine dair yeterince kanıt var" değerlendirmesinde bulundu.

Ayrıca Sieger faiz artışlarının ABD ekonomisinde resesyona yol açıp açmayacağı konusunda ise “Devam eden artışlar, bu yılın ikinci yarısında resesyon riskini artıracak” yorumunu yaptı. "Cuma beklentilerin üstünde gelen istihdam verileri göz önüne alındığında inanması zor ama işler ekonomide hızlı bir şekilde tersinde dönebilir" dedi.

Yine de kıdemli profesör, Dow Jones Endüstriyel Ortalama ABD hisse senedi endeksinin 2025 yılına kadar %18 artarak 40.000 puana ulaşacağı görüşünü yinelerken “Bu son derece makul bir tahmin ve aslında daha da yükselebilir" ifadelerini kullandı.