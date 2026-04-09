Disiplin devri bitti mi? Almanya’da kamu borcu neden 2,6 trilyon Euro’ya yükseldi?

Yıllardır Avrupa’nın ‘tasarruf şampiyonu’ olarak bilinen ve bütçe disiplininden asla taviz vermeyen Almanya, bugün tarihinin en ağır borç yüklerinden biriyle karşı karşıya kalmış durumda. Federal İstatistik Ofisi’nin paylaştığı son veriler, ülkenin kamu borç stokunun sadece bir yıl içinde 151 milyar Euro artarak 2 trilyon 661,5 milyar Euro gibi rekor bir seviyeye ulaştığını kanıtlıyor. Peki, mali kuralcılığıyla dünyaya örnek gösterilen bir dev, nasıl oldu da bu kadar kısa sürede böylesine devasa bir borç dağı inşa etti? Bu sorunun cevabı, Almanya’nın değişen dünya düzeninde ayakta kalabilmek adına ödemek zorunda kaldığı ağır modernleşme faturası ve stratejik harcamalarında gizli görünüyor.

Jeopolitik krizlerin savunma bütçesine ağır faturası

Bu dramatik yükselişin merkezinde, jeopolitik krizlerin zorunlu kıldığı ve artık ertelenemez hale gelen devasa savunma harcamaları yer alıyor. Rusya-Ukrayna savaşı sonrası savunma doktrinini tamamen değiştiren Berlin yönetimi, ordusunu baştan aşağı yenilemek için 100 milyar Euro’luk özel bir fon oluşturmuştu. Ancak bu hamlenin vergi gelirleri yerine doğrudan borçlanmayla finanse edilmesi, kamu maliyesinde yıllardır görülmemiş bir açık yarattı. Almanya bir yandan NATO standartlarına uyum sağlamaya çalışırken, diğer yandan bu savunma yatırımlarının bütçe disiplini üzerindeki baskısını dengelemekte büyük güçlük çekiyor ve bu durum borç stokunu doğrudan yukarı çekiyor.

Altyapı krizi ve yeşil enerji dönüşümünün maliyeti

Borç yükünü tetikleyen bir diğer kritik etken ise ülkenin paslanmaya başlayan altyapısı ve enerji dönüşümü için ayrılan milyarlarca Euro’luk kaynaklar olarak dikkat çekiyor. Yıllardır ihmal edilen demiryolu ağları, köprüler ve kamu binalarının modernizasyonu artık ekonomi için bir güvenlik meselesi haline gelmiş durumda. Buna ek olarak, fosil yakıtlardan yeşil enerjiye geçiş sürecinde sanayiye verilen destekler de devletin kasasından çıkan parayı rekor seviyeye taşıdı. Özetle Almanya; hem ordusunu hem de sanayisini aynı anda yenilemeye çalışırken, anayasal bir kural olan borç frenini fiilen esnetmek zorunda kaldı. 2,6 trilyon Euro’luk bu tablo, disiplin devrinin kapandığından ziyade, Almanya’nın geleceğini kurtarmak için riskli bir mali yola girdiğini gösteriyor.