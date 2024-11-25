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Dışişleri Bakanı Wang: Çin ve Avrupa düşman değil, ortak

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Çin ve Avrupa Birliği'nin düşman değil ortak olduğunu söyledi ve iki tarafı birbirlerinin perspektifinden düşünmeye ve işbirliği aramaya çağırdı.

Haber Merkezi
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Dışişleri Bakanı Wang: Çin ve Avrupa düşman değil, ortak
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Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Wang'ın Lüksemburg Başbakan Yardımcısı Xavier Bettel ile Pekin'de yaptığı görüşmede şu ifadelere yer verildiği belirtildi:

"Yükselen tek taraflılık ve korumacılık karşısında AB'nin başlangıçtaki hedefine sadık kalacağını ve stratejik bağımsızlığını koruyacağını umuyoruz. Çin, Çin-AB ilişkilerinin sürekli ve sağlam bir şekilde gelişmesini teşvik etmek için Lüksemburg ile ortak çaba sarf etmeye hazırdır"

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