Dışişleri Bakanı Wang: Çin ve Avrupa düşman değil, ortak

Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Wang'ın Lüksemburg Başbakan Yardımcısı Xavier Bettel ile Pekin'de yaptığı görüşmede şu ifadelere yer verildiği belirtildi:

"Yükselen tek taraflılık ve korumacılık karşısında AB'nin başlangıçtaki hedefine sadık kalacağını ve stratejik bağımsızlığını koruyacağını umuyoruz. Çin, Çin-AB ilişkilerinin sürekli ve sağlam bir şekilde gelişmesini teşvik etmek için Lüksemburg ile ortak çaba sarf etmeye hazırdır"