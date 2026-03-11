DIW’den Almanya için büyüme tahmini: Enerji fiyatları etkisi sınırlı

Almanya’nın önde gelen ekonomik araştırma kurumlarından DIW, İran’daki savaşın tetiklediği enerji fiyat artışları ve ABD’nin "düzensiz" ticaret politikalarının ülke ekonomisinin toparlanmasını yalnızca sınırlı ölçüde yavaşlatacağını açıkladı. Kurum, 2026’da gayrisafi yurtiçi hasılanın yüzde 1 büyümesini, 2027’de ise yüzde 1,4 artmasını bekliyor. 2025’te büyüme yüzde 0,2’de kalmıştı.

DIW, toparlanmanın 2026’nın başında kamu tüketimi ve hükümet yatırımlarındaki artışla sürdüğünü belirtti. Savunma harcamalarıyla başlayan yatırımların altyapıya yönelmesiyle büyümenin destekleneceği ifade edildi. ABD Yüksek Mahkemesi’nin Başkan Donald Trump’ın tarifelerinin çoğunu iptal etmesinin ihracata etkisi olmadı; çünkü Trump hemen ardından 150 gün boyunca geçerli olacak küresel yüzde 10’luk yeni bir vergi uyguladı.

Orta Doğu’daki çatışmalar nedeniyle yükselen enerji fiyatlarının 2022-2023 krizindeki seviyelerin oldukça altında kaldığını vurgulayan DIW, petrol ve gaz fiyatlarının bundan sonra yalnızca ılımlı artış göstereceğini öngördü. Bu artışın enflasyona 0,4 puan eklemesi, büyümeyi ise 0,1 ila 0,2 puan aşağı çekmesi bekleniyor.

"Genel olarak bu gelişmeler Almanya ekonomisinin toparlanmasını yavaşlatacak, ancak durdurmayacak" denildi. DIW, 2026 için enflasyonu yüzde 2,4, 2027 için ise yüzde 2,3 olarak tahmin ediyor ve Avrupa Merkez Bankası’ndan yeni faiz artışı beklemiyor.