Doç. Dr. Filiz Eryılmaz’dan Fed analizi: Eylül toplantısı adeta bir ‘yazı tura’ belirsizliğiyle geçecek

Doç. Dr. Eryılmaz, Fed Başkanı Warsh’ın Jackson Hole'daki konuşmasında beklenenden çok daha şahin bir ton sergilediğini ve %2'lik enflasyon hedefinin kesinlikle esnetilemez olduğunu vurguladığını hatırlattı. Fed'in asimetrik bir şekilde enflasyona iş gücü piyasasından daha fazla ağırlık verdiğini belirten Doç. Dr. Eryılmaz, bu şahin mesajların ardından piyasada faiz artırım ihtimalinin %60'ın üzerine çıktığını ifade etti. Ayrıca Doç. Dr. Eryılmaz, Warsh'ın bu kadar sert konuşmasının arkasında yalnızca enflasyon mücadelesinin değil, aynı zamanda tahvil piyasasındaki yangını söndürmek ve hazineye destek olmak gibi stratejik nedenlerin de bulunabileceğine dikkat çekti.

Waller’ın mesajları ve piyasaların aşırı güvercin fiyatlaması

Fed üyesi Christopher Waller’ın açıklamalarının küresel tahvil piyasasında kısmi bir sakinleşme yarattığını söyleyen Doç. Dr. Eryılmaz, Waller’ın mevcut enflasyon seviyesini ve son gelen verileri cesaret verici bulduğunu belirtti. Waller'ın, verilerin beklentilere paralel veya altında gelmesi halinde faiz artışına karşı duracağını ifade ettiğini belirten Doç. Dr. Eryılmaz, buna karşın Waller'ın aslında sanıldığı kadar güvercin olmadığını, aksine şartlı bir şahin olduğunu savundu. Piyasaların Waller’ı fazla güvercin fiyatlayarak gereğinden fazla coşku gösterdiğini ifade eden Doç. Dr. Eryılmaz, bu durumun Fed üyeleri içinde herkesin Warsh kadar agresif bir duruş sergilemediğini göstermesi açısından yine de simgesel bir öneme sahip olduğunu ekledi.

Piyasadaki algı yönetimi ve siyasi baskılar

Piyasalarda, faiz artışı istemeyen Warsh’ın piyasa beklentilerini eylül toplantısı öncesinde dengelemek amacıyla Waller’ı bilinçli olarak öne sürdüğüne dair teoriler konuşulduğunu belirten Doç. Dr. Eryılmaz, siyaset cephesindeki gelişmelere de değindi. Trump yönetiminin ve Başkan Yardımcısı Vance’in Warsh'ın son dönemdeki aşırı şahinliğinden rahatsız olduğuna dair emareler bulunduğunu aktaran Doç. Dr. Eryılmaz, Vance'in enflasyon verilerine bakıldığında faizlerin indirilmesi gerektiği yönündeki açıklamalarını paylaştı. Doç. Dr. Eryılmaz, siyasi baskıların yoğunlaştığı bu koşullarda Warsh’ın istese de yeni bir faiz artırımına gidemeyeceğini savunan piyasa görüşlerinin de mevcut olduğunu dile getirdi.

Kritik veriler eşiğinde eylül toplantısı ve volatilite uyarısı

ABD'de açıklanan ADP özel sektör istihdamının 38 bin ve JOLTS iş imkanlarının 7.2 milyon ile beklentilerin altında kalmasının istihdam tarafında soğumaya işaret ettiğini belirten Doç. Dr. Eryılmaz, eylül kararı öncesinde gözlerin tarım dışı istihdam verisine çevrildiğini söyledi. Ancak asıl kritik eşiğin 11 Eylül'de açıklanacak enflasyon verisi olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Eryılmaz, eğer gelen veriler beklentilerden çok büyük bir sapma göstermezse Fed’in eylül toplantısına adeta bir ‘yazı tura’ belirsizliğiyle gidileceğini ve bu belirsizliğin toplantı öncesinde ve sonrasında piyasalardaki volatiliteyi ciddi şekilde artıracağını öngördü.