Doğal afetler 2024’te 368 milyar dolar kayıp yarattı

Aon “Küresel Doğal Afetler Raporu” açıklandı. 2024 yılında küresel doğal afetler, özellikle ABD'deki kasırga ve şiddetli konvektif fırtınalar nedeniyle 368 milyar dolarlık ekonomik kayba yol açarken sigorta pazarının yaptığı toplam ödeme 145 milyar dolar oldu.

Sigorta kültürü daha yüksek olan ABD kaynaklı afetlerin ağırlığına rağmen, toplam ekonomik zararın ancak yüzde 40'ı sigorta pazarı tarafından karşılanabildi. Sigortasız risklerin yarattığı ekonomik zarar toplumlar, işletmeler ve hükümetler için ciddi bir mali yük oluşturdu.

En büyük ekonomik kayıp: Helene Kasırgası

Helene Kasırgası, geçen yılın eylül ayında ABD kıyılarına ulaştı ve 75 milyar dolarlık zarara ve 243 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Ekim ayında gerçekleşen Milton Kasırgası ise 35 milyar dolarlık zarar yarattı ve bu zararın 20 milyar doları sigorta pazarı tarafından karşılandı. Bu iki olay, küresel sigorta kayıplarının yüzde 78'inin ABD'de gerçekleşmesinin başlıca nedenleri olarak öne çıkıyor.

Fırtına kaynaklı kayıplar da yükseliyor

2024 yılında, her biri 1 milyar dolardan fazla ekonomik kayba yol açan en az 54 küresel afet yaşandı. Bu sayı, 44 olan 21. yüzyıl ortalamasının oldukça üzerinde olurken, milyar dolarlık felaketlerin sayısındaki artışın başlıca nedeni, ABD'deki şiddetli konvektif fırtına olaylarındaki artış oldu.

Yüksek riskli bölgelerde artan nüfus, varlıkların büyümesine ve doğal afetlerin yarattığı tahribatın da artmasına neden oluyor. Örneğin, kasırgaların çok olduğu Florida gibi bölgelerdeki büyümeler milyar dolarlık felaketlerin sayısını arttırıyor. Birçok bölgede, artan enflasyonun ve diğer ekonomik sebeplerin etkilerini de görüyoruz. İnşaat maliyetlerinin artması, iş gücünün azalması ve tedarik zinciri sorunları, doğal afetin yarattığı yıkımların tekrar inşa edilmesini gittikçe daha pahalı hale getiriyor.

2024, kaydedilen en sıcak yıl

2024'te global sıcaklık tarihteki en yüksek seviyeye çıktı. Bu durum sadece dünya genelinde yaşanan sıcak hava dalgaları ve rekor sıcaklıklarla kendini göstermedi aynı zamanda çeşitli risklerin şiddeti ve sıklığı üzerindeki sürekli etkilerle de ortaya çıktı. Bu da sıcaklık artışının etkilerini doğru bir şekilde değerlendirmek için güvenilir iklim verilerine ve analizlerine duyulan ihtiyacın altını çiziyor.

Can kaybı azaldı

2024 yılında büyük ölçüde sıcak havalardan ve selden kaynaklanan doğal afetler nedeniyle 18 bin 100 kişi hayatını kaybetti. Bu rakam, 21. yüzyıl ortalaması olan 72 bin 400'ün oldukça altında kaldı. Bu, gelişmiş uyarı sistemleri, hava durumu tahminleri ve tahliye planlamasına bağlandı. Bu durum, afetlerle mücadelede güvenilir iklim verileri, analizler ve bilgilerin önemini de bir kez daha ortaya koyuyor.

“Sigorta sektörü afetlere karşı insanları koruyacak”

Raporun bulgularını değerlendiren Aon Türkiye Eş CEO'su Selda Oknas Tanbay, "Araştırmalarımız dünya genelinde iş kararlarını etkileyen dört mega trende vurguluyor; ticaret, teknoloji, iş gücü ve bu raporun odak noktası olan iklim. Aon küresel afet raporumuz iklim ile ilgili iki önemli konuyu vurguluyor. İlk olarak iklim riski diğer üç trendin her yönünü etkileyebilir. Örneğin yeni bir tesisin nerede kurulacağı veya çalışanların en iyi nasıl korunacağı gibi. İkincisi hızla değişen iklim riskleriyle başa çıkmak için reasürans sektörü yenilikleri hızlandırmalı ve artan değişen risklere yanıt vermek amacıyla yeni sermayelere erişmelidir. İklim riskleri ve aşırı hava olaylarının artık normalleşmiş haliyle başa çıkmak için Aon, veri teknoloji ve yeni nesil tahmin modellerini yatırım yaparak iç görüler sunuyor. İşletmelerin ve toplulukların daha iyi risk ve insan kararları almalarına yardımcı olma taahhüdümüzle, işletmelere yönelik daha iyi koruma sağlayan çözümler geliştiriyor ve sunuyoruz” dedi.

2024'te en fazla ekonomik kayba neden olan ilk 10 küresel afet

2024 yılında en fazla ekonomik kayba neden olan ilk 10 küresel afet şunlar oldu: