Doğal afetlerin küresel faturası 450 milyar dolara ulaşabilir

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Doğal afetlerin dünya ekonomisine ortalama bir yılda yaklaşık 450 milyar dolara mal olması bekleniyor. Risk modelleme şirketi Verisk'in yeni tahminine göre bu kayıpların yarısından azı sigorta tarafından karşılanacak.

Araştırmaya göre doğal afetlerden kaynaklanan küresel kayıpların yüzde 62'si sigortasız durumda. Bu oran, konutlar, işletmeler ve kamu kesiminin ortalama bir yılda yaklaşık 279 milyar dolarlık sigortasız zararla karşı karşıya kalabileceğine işaret ediyor.

İklim değişikliği ve kentleşme afet maliyetlerini artırıyor

Artan maliyetlerde iklim değişikliğinin etkileri, kentleşmeyle daha fazla mülkün riskli bölgelerde bulunması ve özellikle ABD'de konut inşaat maliyetlerinin enflasyonun üzerinde artması etkili oluyor.

Sigorta sektörü de afetlerden kaynaklanan zararların arttığı bir dönemde toplam kaybın giderek daha küçük bir bölümünü karşılıyor.

Geçen yıl, küresel sigortalı kayıpların 100 milyar doları aştığı art arda altıncı yıl oldu. ABD ana karasına kasırga ulaşmamasına rağmen Kaliforniya'daki yüksek maliyetli orman yangınları ve şiddetli fırtınalar sigorta şirketleri için büyük tazminat yükü oluşturdu.

Sigorta şirketleri yüksek riskli bölgelerden çekiliyor

ABD'de artan fırtına ve çatı onarım maliyetleri nedeniyle sigorta şirketleri poliçe koşullarını sıkılaştırıyor ve bazı riskleri standart teminatların dışına çıkarıyor. Büyük şirketler, yüksek riskli görülen bazı konutların poliçelerini yenilemeyerek belirli bölgelerden tamamen çekiliyor.

Gelişmekte olan birçok ülkede ise konut ve işletmelerin çok az sigorta yaptırması ya da hiç sigorta yaptırmaması, afet zararlarının büyük bölümünün doğrudan hanehalkı, şirketler ve hükümetler üzerinde kalmasına neden oluyor.

Myanmar depreminde 12 milyar dolarlık zararın çok azı sigortalandı

Verisk'e göre Mart 2025'te Myanmar'da meydana gelen deprem yaklaşık 12 milyar dolarlık hasara yol açarken, sigorta şirketlerinin karşıladığı tutar 100 milyon doların altında kaldı.

Temmuz 2025'te Teksas'ta 130'dan fazla kişinin hayatını kaybettiği sellerin maliyetinin 1,1 milyar dolar olması beklenirken, zararların büyük bölümü sigortasız kaldı.

Ocak 2025'te Los Angeles'taki orman yangınları ise 65 milyar dolara kadar ekonomik kayba yol açtı. Verisk'e göre zarar gören mülklerin yüzde 35'e kadarı sigortasızdı.

Sigortacılar karlılığı korumak için riski azaltıyor

ABD'de konut sigortacıları primleri artırıp riskli konutlara maruziyetlerini azaltarak güçlü kârlılık elde etti.

State Farm, 2024'te Kaliforniya'da 72 bin mülk sahibinin poliçesini yenilemeyeceğini açıklarken, Progressive da büyümeyi kontrol etmek ve kârlılığı korumak amacıyla daha fazla sigorta değerlendirmesi uyguladığını bildirdi.

Progressive ayrıca Florida'daki yüksek riskli kıyı mülklerinde poliçe yenilemelerini azalttığını, diğer bölgelerde fırtına ve orman yangını riskine maruziyetini düşürdüğünü ve daha düşük hava riski taşıyan pazarlarda daha hızlı büyüdüğünü açıkladı.