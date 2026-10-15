Dolar 18 ayın zirvesinden geriledi!

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ABD'de beklentileri aşan enflasyon verilerinin ardından yükselişe geçen dolar, tahvil piyasasındaki hareketlerin etkisiyle yön değiştirdi. Çarşamba günü son 18 ayın en yüksek seviyesine ulaşan dolar endeksi, perşembe günü yüzde 0,2 düşüşle 101,99 seviyesine geriledi.

ABD Hazine tahvillerinin getirilerindeki düşüş, doların önceki gün elde ettiği kazanımların büyük bölümünü geri vermesinde etkili oldu.

Enflasyon verisi sonrası doların yönü değişti

ABD'de çarşamba günü açıklanan eylül ayı enflasyon verileri, piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

Yıllık tüketici enflasyonu yüzde 3,7'ye yükselirken, piyasalarda artışın yüzde 3,6 seviyesinde olması bekleniyordu. Çekirdek enflasyon da yüzde 2,6 ile yüzde 2,5'lik tahmini aştı.

Verilerin ardından ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz oranlarını daha uzun süre yüksek seviyelerde tutabileceği beklentisi güçlendi. Bu gelişme ilk aşamada doları destekleyerek endeksin 18 ayın zirvesine çıkmasına yol açtı.

Ancak ABD Hazine tahvillerine yönelik talebin artmasıyla getirilerin gerilemesi, dolar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturdu.

Tahvil getirileri üç haftanın en düşük seviyesinde

Piyasalarda yapay zeka şirketlerinin artan borç yüklerine ilişkin endişeler de riskten kaçınma eğilimini güçlendirdi.

Yatırımcıların güvenli liman arayışıyla ABD Hazine tahvillerine yönelmesi, tahvil fiyatlarını yukarı taşırken getirileri düşürdü.

ABD'nin gösterge niteliğindeki 10 yıllık Hazine tahvilinin getirisi yüzde 5,0933'e, 30 yıllık tahvilin getirisi ise yüzde 5,4462'ye geriledi. Her iki tahvilin getirisi de son üç haftanın en düşük seviyelerine indi.

National Australia Bank Kıdemli Döviz Stratejisti Rodrigo Catril, doların hızlı değer kaybettiğine dikkat çekerek, bu hareketin başlıca nedeninin 30 yıllık tahvil getirisindeki düşüş olduğunu düşündüğünü belirtti.

Fed'in faizleri sabit tutma olasılığı yüzde 73

Beklentilerin üzerindeki enflasyon rakamları, Fed'in para politikasına ilişkin piyasa fiyatlamalarının yeniden değerlendirilmesine neden oldu.

Buna karşın yatırımcılar, Fed'in ekim ayındaki toplantısında politika faizini değiştirmeme olasılığını yaklaşık yüzde 73 olarak fiyatlıyor.

Piyasalarda enflasyonun seyri ve tahvil getirilerindeki hareketler, Fed'in gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin beklentiler açısından yakından takip ediliyor.

Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee de açıklanan enflasyon verilerini değerlendirdi.

Eylül ayı enflasyon rakamlarını "cesaret kırıcı" olarak nitelendiren Goolsbee, yapay zeka altyapısındaki hızlı büyümenin ekonomide aşırı ısınma riskini artırabileceği uyarısında bulundu.

Fed yetkililerinin bir bölümünün faiz artırımlarına temkinli yaklaşmasıyla birlikte yatırımcılar, para politikasının geleceğine ilişkin yeni açıklamalara ve ekonomik verilere odaklanmayı sürdürüyor.