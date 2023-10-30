Dolar Endeksi güçlü görünmeye devam edebilir

DHF Capital CEO'su ve varlık yöneticisi Bas Kooijman, ABD dolarının birkaç ayın en yüksek seviyelerine yakın seyretmeye devam etmesi beklediklerini, ancak ABD tahvil getirilerindeki herhangi bir düşüşe karşı savunmasız olacağını bildirdi.

Kooijman, "Genel olarak, Dolar Endeksi bu ayın büyük bölümünde yılın en yüksek seviyesine yakın kaldı ve güçlü görünmeye devam edebilir" dedi.

DXY dolar endeksi yüzde 0,08 artışla 106,64'e yükseldi. Ekim ayı başında 107,34 ile yılın en yüksek seviyesine kadar çıkmıştı.