Dolar endeksi iki ayın zirvesinde: İki haftalık yükseliş serisine hazırlanıyor

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Dolar endeksi, 25 Eylül'de güçlü konumunu koruyarak yatay seyretti. TSİ 07.45 itibarıyla bir önceki seansa göre değişim göstermeyen endeks 101,275 seviyesinde bulunurken, beş gündür aralıksız yükselişini sürdürdü.

Endeks, haziran ayından bu yana ilk kez üst üste iki haftalık kazanç elde etmeye hazırlanıyor.

Euro iki ayın en düşük seviyesine geriledi

Doların güçlenmesi, dolar endeksini oluşturan başlıca para birimleri euro ve sterlin üzerinde baskı oluşturdu. Euro, iki ayın en düşük seviyesi olan 1,1370 dolara gerilerken, 2025 sonundan bu yana en kötü düşüş serisini yaşayarak üçüncü haftalık kaybını kaydetmeye ilerledi.

Sterlin ise üç ayın en düşük seviyesi olan 1,3220 dolara yakın seyretti. Sterlinin dört ayın en kötü haftalık performansını sergilemeye ilerlediği belirtildi.

Dolar yüksek tahvil faizlerinden destek buluyor

Reuters'a konuşan ANZ Asya Araştırmaları Başkanı Khoon Goh, doların yüksek getirilerden destek bulmasının beklendiğini ancak ABD'nin mali durumu ve ülkede politika yapımının öngörülemezliğine ilişkin endişelerin sürdüğünü söyledi.

Goh, tahvil getirileri yükselmeye devam etmesine rağmen doların yükselişini sürdürmekte zorlandığını ifade etti.

10 ve 30 yıllık ABD Hazine tahvil getirileri dün itibarıyla sırasıyla 2007 ve 2004'ten bu yana en yüksek seviyelerine yükselirken, dolar yaklaşık iki ayın zirvesine çıktı. Bu hareketlerde, beklenenden daha güçlü ABD ekonomik verileri ve yüksek petrol fiyatlarının kalıcı enflasyon ve daha yüksek faiz oranlarına ilişkin endişeleri artırması etkili oldu.

Fed'den şahin mesajlar

Fed yetkililerinin açıklamaları da daha fazla sıkılaştırma beklentilerini güçlendirdi. Philadelphia Fed Başkanı Anna Paulson, "biraz daha mütevazı sıkılaştırma gerekebilir" derken, New York Fed Başkanı John Williams, "yıl sonuna kadar bir faiz artırımı daha uygun olabilir" dedi.

ABD'de haftalık ilk işsizlik maaşı başvuruları ise beklenmedik şekilde bin kişi azalarak iki ayın en düşük seviyesi olan 197 bine geriledi. Veri, iş gücü piyasasındaki direncin sürdüğüne işaret etti.

Yatırımcılar, ABD ekonomisinin görünümüne ilişkin daha fazla sinyal almak için bugün açıklanacak tüketici güven endeksi ve dayanıklı tüketim malları verilerini takip ediyor.