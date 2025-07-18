Dolar endeksli Stablecoin kanunu Trump’ın onayına sunuldu

ABD Temsilciler Meclisi, dolara endeksli stabil kripto paraların (Stablecoin) düzenleme çerçevesine alınmasını sağlayan kanunu dün kabul etti. ABD Başkanı Donald Trump'ın kanunu onaylaması bekleniyor.

Dijital varlık sektörü için dönüm noktası

Dün yapılan oylama geçen yıl ABD'de düzenlenen seçimlerde kripto varlıkları destekleyen adayların seçim kampanyalarına katkıda bulunan dijital varlık sektörü için bir dönüm noktası niteliğini taşıyor.

Kripto varlıklar için mevzuat düzenlemesi getiriyor

Temsilciler Meclisi'nin onayladığı diğer iki tasarı da Senato'da görüşülecek. Tasarılardan birisi kripto varlıklar için mevzuat düzenlemesi getirirken diğer tasarı ABD'nin merkez bankası tarafından oluşturulmuş dijital para çıkarmasını engelleyecek.

Temsilciler Meclisi'nde iki partiden destek aldı

Dolar endeksli kripto paraları düzenleyen Genius (Deha) kanunu tasarısı ve kripto piyasalarını düzenleyen Clarity (Netlik) kanunu tasarısı Temsilciler Meclisi'nde iki partiden destek aldı.

Stabil kripto para yasası ne getiriyor?

Stabil kripto paralar, bankaların ödeme sistemleri kullanılmadan para transferine olanak sağlıyorlar. Kanun onaylandıktan sonra stabil kripto paraların değeri karşılığı nakit dolar ve kısa vadeli ABD Hazine tahvili bulundurması ve bu varlıkları tedavüle sokanların her ay rezervlerini kamuya açıklaması gerekecek.