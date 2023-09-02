Dolar hegemonyasının sonu mu?

BNY Mellon'a göre BRICS genişlese bile doların küresel hâkimiyetini kaybetmesi pek olası görünmüyor.

BNY Mellon müşterilerine gönderdiği bir notunda, gelişmekte olan ülkelerden oluşan BRICS grubunun genişlemesinin doların dünya ekonomisindeki hâkimiyetine bir başka meydan okumaya işaret etmesine rağmen, doların yakın zamanda küresel rezerv para birimi statüsünü kaybetmesinin muhtemel olmadığını belirtti.

BRICS (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika) liderleri geçen hafta Johannesburg'da düzenlenen bir zirvede İran ile Arjantin'in yanı sıra Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Etiyopya ve Mısır'ı da kulübe davet etti.

Dolara alternatif arayışları sürüyor ama…

BNY yayınladığı bir raporda BRICS'in amaçlarından birinin dolara bir alternatif bulmak olduğunu belirtti.

Raporda, İran, BAE, Mısır ve Suudi Arabistan'ın katılımının yeni grubu enerji ihracatında - özellikle de petrolde - büyük bir güç haline getireceği belirtilerek, yeni gruptan altın ve petrol destekli bir emtia sepetinin ortaya çıkabileceği öne sürüldü.

BRICS dünyanın maden deposu gibi

Genişletilmiş bir blok dünyadaki manganezin %75'ini, grafitin %50'sini, nikelin %28'ini ve bakırın %10'unu elinde tutacak. Bu arada Suudi Arabistan, BAE ve İran'ın BRICS'e eklenmesi, dünyanın en büyük petrol ihracatçılarından üçünü içerecek ve küresel petrol arzının %42'sini oluşturacak.

BNY ekonomistleri hazırladıkları raporu "Önümüzdeki on yılda dolar kullanımı için en önemli faktörün teknoloji, özellikle de üst düzey bilgisayar çipleri olduğunu düşünüyoruz" diye sonlandırdı.