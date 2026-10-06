Dolar için 2027 tahmini: Kazançlarını geri verebilir

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Dolar, ABD tahvil getirilerindeki yükselişin desteğiyle güçlü seyrini korurken, piyasalarda ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikasına ilişkin beklentiler ve küresel tahvil piyasalarındaki hareketlilik yakından izleniyor.

Dolar endeksi salı günü 102 civarında seyrederek Nisan 2025'ten bu yana ulaştığı en güçlü seviyelere yakın kaldı. ABD para birimine, uzun vadeli Hazine tahvil getirilerindeki yükseliş de destek verdi.

ABD'nin uzun vadeli tahvil getirileri 20 yılı aşkın sürenin en yüksek seviyelerine ulaşırken, küresel tahvil piyasalarındaki satış baskısı devam etti.Euro, Avrupa genelinde artan siyasi belirsizlikler ve mali kaygıların etkisiyle baskı altında kaldı. Ortak para birimi, Fransa'daki yüksek borç ve siyasi çıkmaz endişeleri nedeniyle pazartesi günü yüzde 0,8'e kadar değer kaybetti.

İspanya'da erken seçim ihtimali de euro üzerindeki baskıyı artırdı.

Fed'in faizi sabit tutma ihtimali yüzde 78

ABD'de açıklanan ISM verileri, hizmet sektöründeki maliyet baskılarının geçen ay dört yılı aşkın sürenin en hızlı artışını kaydettiğini gösterdi.

Artan mali riskler ve devam eden enflasyon endişeleri, küresel tahvil piyasalarındaki satışların temel nedenleri arasında yer aldı.

Beklentilerin altında kalan ABD istihdam verilerinin ardından piyasalar, Fed'in bu ay faiz oranlarını değiştirmeme olasılığını yaklaşık yüzde 78 olarak fiyatlıyor.

Stratejistler 2027'de dolarda düşüş bekliyor

Reuters anketine katılan döviz stratejistleri, ABD dolarının gelecek yıl son dönemde elde ettiği kazanımların büyük bölümünü kaybetmesini bekliyor.

Doların eylül başından bu yana yüzde 3'ten fazla değer kazanmasına rağmen stratejistler, uzun süredir devam eden zayıf dolar beklentilerinde yalnızca sınırlı değişikliğe gitti.

Bununla birlikte kısa vadeli görünüm daha farklı. Yakın vadede hangi senaryonun daha olası olduğu sorulan katılımcıların yüzde 80'i, doların üç aylık tahminleri aşmasının, tahminlerin altında kalmasından daha olası olduğunu belirtti.

"Dolar yakın vadede biraz daha güçlü kalabilir"

TD Securities Döviz Stratejisi Başkanı Jayati Bharadwaj, doların çok yakın vadede bir miktar daha güçlü kalabileceğini belirtti.

Bharadwaj, altı ay ile bir yıllık dönemde ise dolar için düşüş eğilimi beklentisinin devam ettiğini ifade etti.