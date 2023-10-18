Dolar orta vadede güç kaybedebilir

TD Securities analistleri, bugün yayınladıkları araştırma notunda, ekonomik yavaşlama etkisini gösterdikçe doların orta vadede değer kaybetmesini beklemeye devam ettiklerini ifade etti.

TD Securities, ABD ekonomisinin 2024 yılına kadar yavaşlamasını beklerken, Çin'in desteğiyle dünyanın geri kalanının istikrara kavuşmaya başlayacağını öngördü.

TD Securities'e göre, ticaret koşulları, G10 içi ve gelişmekte olan piyasalardaki ayrışmayı güçlendirmeye hizmet ettiği için doların değer kaybına katkıda bulunan temel faktörler olmaya devam edecek.