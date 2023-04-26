Dolar tahtından oldu, yeni lider yuan

Yuan, Çin'de sınır ötesi işlemlerinde en çok kullanılan para biriminde doları geride bıraktı.

Pekin'in yuan kullanımını uluslararasılaştırma çabalarını yansıtan resmi verilere göre, yuan Mart ayında Çin'de sınır ötesi işlemlerde en yaygın kullanılan para birimi oldu ve ilk kez doları geride bıraktı.

Devlet Döviz İdaresi'nden alınan verilere dayanan Reuters hesaplamasına göre, yuan cinsinden sınır ötesi ödemeler ve havaleler Mart ayında bir önceki aydaki 434,5 milyar dolardan 549,9 milyar dolara yükseldi.

Reuters'in hesaplarına göre, yuan tüm sınır ötesi işlemlerin yüzde 48,4'ünde kullanılırken, doların payı bir ay önceki yüzde 48,6'dan yüzde 46,7'ye geriledi.

SWIFT'ten alınan verilere göre ise, ticaret finansmanı için küresel para birimi işlemlerinde yuanın payının Mart ayında yüzde 4,5'e yükseldiğini, doların ise yüzde 83,71'e ulaştığını gösterdi.