Dolarda rayiç 23-25

Reuters tarafından yayımlanan bir habere göre bankacılar, Türkiye'de faiz oranlarının yükseldiğini ve bunun sebebinin 14 Mayıs seçimleri öncesinde hükümet politikalarının daha ortodoks olacağı beklentileri ve döviz talebini karşılamak için Türk lirası tutmayı daha cazip hale getiren bir düzenleme değişikliği olduğunu söylüyorlar.

Habere göre, Merkez bankası, yükselen enflasyona rağmen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın savunduğu alışılmışın dışında bir politika izleyerek 2021'in sonlarından bu yana kilit oranını yüzde 19'dan yüzde 8,5'e düşürdü. Ancak buna rağmen, mevduat faizleri son altı ayda 10 puan artarak yüze 29'a yükseldi ve liranın değer kaybetmesine karşı oluşturulan koruma hesaplarındaki (KKM) oranlar da ikiye katlanarak yüzde 20'nin üzerine çıktı.

Türkiye'deki bankalar, seçimler öncesinde lira cinsinden tasarruf etmeye teşvik etmek için bir dizi önlem alıyorlar ve lira mevduat payını artırmaya zorlanıyorlar. Bununla birlikte, bankacılar, artan beklentilerin ve faiz oranı sınırının kaldırılmasının faiz oranlarındaki genel artışa neden olduğunu söylüyorlar.

Bankacılar seçimlerden sonra liranın değer kaybedeceği yönündeki yaygın beklentinin endişeye ve döviz talebine neden olduğunu ifade ediyorlar.

Bankacılar, mevduat faizleri ile kredi faizleri arasındaki farkın açılmasının, yılın ikinci yarısında bankaların kârlarında düşüşe neden olacağını düşünüyorlar. Şu anda birkaç banka, ABD doları karşısında 23-25 lira rayiç değeri öngörüyor.