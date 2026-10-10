Doların yükselişinde kritik etkenler: Petrol, enflasyon ve Fed

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Bloomberg Dolar Spot Endeksi, dört hafta üst üste yükselerek 2025'in başından bu yana en uzun kazanç serisini kaydetti. Endeks, söz konusu dönemde yaklaşık yüzde 3 artış gösterdi. Yatırımcıların küresel belirsizlik karşısında dolara yönelmesi, yükselişi destekleyen temel unsurlar arasında yer aldı. Cuma günü endekste görülen hareketler de doların güçlü seyrini koruduğuna işaret etti.

Petrol fiyatları ve jeopolitik riskler doları destekliyor

Orta Doğu'daki çatışmalar ve Hürmüz Boğazı'nda enerji sevkiyatının aksayabileceğine yönelik endişeler, petrol fiyatları üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturdu. Enerji maliyetlerindeki artışın enflasyonu yeniden hızlandırabileceği düşüncesi de piyasalardaki tedirginliği artırdı.

Enerji ithalatına bağımlı ülkelerin para birimleri bu gelişmelerden olumsuz etkilenirken dolar, yatırımcıların yöneldiği para birimleri arasında öne çıktı. Avrupa'daki mali sorunlara ilişkin kaygılar da doların uluslararası piyasalardaki konumunu destekledi.

Fed'in faiz politikası yakından izleniyor

ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikası, doların yönünü belirleyen önemli başlıklardan biri olmayı sürdürüyor. ABD'de faizlerin diğer büyük ekonomilere kıyasla daha fazla artırılabileceği beklentisi, dolar cinsinden varlıkların cazibesini güçlendiriyor.

Fed geçen ay üç yıl aradan sonra faiz artırımına giderken bazı yetkililer, enflasyonla mücadele kapsamında yeni artışların gerekebileceğine yönelik mesajlar verdi. Piyasalar, açıklanacak enflasyon verilerinin bankanın sonraki adımlarına ilişkin beklentileri nasıl değiştireceğine odaklandı.

Euro ve Kanada doları baskı altında

Avrupa'daki mali görünümle ilgili endişeler, euro üzerinde baskı yarattı. Euro, hafta başında Mayıs 2025'ten bu yana en düşük seviyesine geriledi. Kanada'da beklentilerin altında kalan istihdam verileri de Kanada dolarının ABD doları karşısında zayıflamasına neden oldu. Bu gelişmeler, ABD para biriminin diğer büyük para birimleri karşısındaki gücünü korumasına katkı sağladı.

Doların yükselişini hangi gelişmeler etkileyebilir?

Doların güçlü seyrine karşın önümüzdeki dönemde bazı gelişmeler yükselişin hızını etkileyebilir. Yapay zekâ yatırımlarına ilişkin kaygılar ve ABD'de kasım ayında yapılacak ara seçimler, yatırımcıların değerlendirdiği riskler arasında bulunuyor. Bunun yanında petrol fiyatlarının seyri, Orta Doğu'daki gelişmeler ve ABD enflasyon verileri doların yönü açısından önem taşıyor. Piyasalarda Fed'in faiz politikasına ilişkin beklentiler de yakından izlenmeye devam ediyor.