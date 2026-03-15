Donald Trump’ın adımları Çin’de tehdit algısını artırdı

ABD Başkanı Donald Trump’ın İran ve Venezuela’ya yönelik askeri hamleleri, Pekin’de uzun süredir var olan bir görüşü yeniden güçlendirdi. Çin yönetimi, Washington’ın küresel hakimiyetini sürdürmek için her türlü aracı kullanabileceğine inanıyor ve bunun Çin’in temel çıkarlarını tehdit ettiğini düşünüyor.

Trump’ın Orta Doğu’daki askeri adımı, Venezuela’daki Maduro yönetimini devirmesinin hemen ardından geldi. Bu gelişmeler, Çin lideri Xi Jinping’in ABD’ye karşı sert duruşunu güçlendirdi. Ancak Pekin, Washington’un bu tür müdahalelerle kendisini zayıflatabileceğine inanıyor.

Trump, Çin’i dünyanın tek diğer süper gücü olarak tanıdığını söyleyerek işbirliği mesajı verse de İran ve Venezuela’ya yönelik saldırılar, Pekin’in kuşkularını artırıyor. ABD yönetimi ayrıca Çin ithalatına yönelik yeni gümrük vergisi soruşturmaları başlattı. Trump, Çin’e %145’e varan tarifeler uygulamış, Xi ise misilleme olarak nadir toprak elementlerini koz haline getirmişti.

Önümüzdeki haftalarda Pekin'de gerçekleşmesi beklenen zirve öncesinde Çin, ABD'nin Tayvan'a silah satışlarını engelleme ve Tayvan bağımsızlığına açıkça karşı çıkılması yönünde taviz koparmayı hedefliyor. Söz konusu silah paketi şu an askıda bekliyor.

İran savaşı ise Çin'in enerji güvenliği açısından ciddi bir endişe kaynağı oluşturuyor. Çin'in petrol ithalatının yaklaşık %45'i Hürmüz Boğazı üzerinden gerçekleşiyor. Xi yönetimi ayrıca yapay zeka için kritik öneme sahip gelişmiş çiplere erişim kısıtlamalarının kaldırılmasını talep etmeye hazırlanıyor. Çin’in bu konuda nadir toprak elementleri ihracatını yeniden baskı aracı olarak kullanabileceği değerlendiriliyor.