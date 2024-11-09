Donald Trump'ın zaferi en zengin 10 kişinin servetine servet kattı!

ABD seçimlerinde Cumhuriyetçi Donald Trump’ın başkanlık ipini göğüslemesiyle birlikte piyasalar da hareketlendi. Hisselerdeki artışlarla birlikte dünyanın en zengin 10 kişisinin, ABD seçim gününde yaklaşık 64 milyar dolar kazandığı belirlendi.

En zengin 10 kişinin serveti rekor bir miktarda arttı

The Guardian'ın araştırmalara dayandırdığı haberine göre ABD teknoloji milyarderlerinin hakim olduğu dünyanın en zengin 10 kişisinin serveti, Donald Trump'ın başkanlık seçimlerindeki zaferinin ardından rekor bir miktarda arttı. Dünyanın en zengin 10 kişisinin Çarşamba günü yaklaşık 64 milyar dolar kazandığını tahmin ediliyor.

Elon Musk kazançta zirveye oturdu

Dünyanın en zengin kişisi Elon Musk, servetine 26,5 milyar dolar ekleyerek en büyük artışı kaydetti ve şu anda serveti 290 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. Trump'ın kampanyasının önde gelen destekçisi, CEO'su Musk, yüzde 13 hisseye sahip olduğu elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın hisse senedi fiyatındaki artıştan faydalandı.

Trump tebrikleri Bezos, Zuckerberg, Tim Cook’a kazandırdı

Kazançlar, Amazon'dan Jeff Bezos, Facebook'un ana şirketi Meta'nın CEO'su Mark Zuckerberg ve Apple'dan Tim Cook gibi teknoloji iş liderlerinin Trump'ı seçim zaferinden dolayı alenen tebrik etmeleriyle geldi.

ABD hisselerindeki kazançlar servetlerini katladı

İlk 10'daki kazançların çoğu, yatırımcıların düşük vergi ve düzenlemesiz bir politika platformu beklemesiyle çarşamba günü ABD hisselerinde yaşanan artıştan kaynaklandı.

Diğer karlı çıkanlar, Amazon'un kurucusu ve dünyanın en zengin ikinci kişisi olan ve 230 milyar dolarlık servetine 7 milyar dolar ekleyen Bezos ve tarihsel olarak Cumhuriyetçi bir destekçi olan yazılım şirketi Oracle'ın başkanı Larry Ellison'dı ve servetini yaklaşık 10 milyar dolar artırarak 193 milyar dolara çıkardı.

Dünya devleri Trump'ın zaferinden karlı çıktı

Serveti artan ilk 10'un diğer üyeleri arasında Microsoft'un kurucu ortağı Bill Gates, eski Microsoft CEO'su Steve Ballmer ve Google'ın kurucu ortakları Larry Page ve Sergey Brin yer aldı.

Trump Google’a savaş açtı

Öte yandan Trump, Eylül ayında seçimi kazanırsa arama şirketine karşı cezai kovuşturma başlatması için adalet bakanlığına talimat vermekle tehdit ettikten sonra, seçim yolunda Google'a olan hayal kırıklığını da dile getirdi. Google'ın kendisi hakkında olumsuz haber makaleleri yayınladığını ancak rakibi Kamala Harris hakkında hiçbir şey yayınlamadığını iddia etti. Google bu iddiayı reddetti.