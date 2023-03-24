DoubleLine Capital'den, Fed'e yönelik faiz indirimi beklentisi

Twitter üzerinen yaptığı bir paylaşımda, DoubleLine Capital LP'nin kurucusu Jeffrey Gundlach, Amerika Merkez Bankası'nın (Fed) yakın bir zamanda faiz oranlarını önemli ölçüde düşürebileceği tahmininde bulundu.

Gundlach, zamanın konusunda yaklaşık yüzde 30 yanılabileceğini, bu yüzden herhangi bir karar vermede bunun hesaba katılması gerektiğini belirtti.

Bu hafta başlarında Gundlach, Temmuz ayına kadar ABD'de bir durgunluk beklediğini söylemişti.