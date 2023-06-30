Dow Jones 300 puan zıpladı

Wall Street nefes kesici bir ilk yarıyı olumlu bir notla kapatmaya çalışırken, hisse senetleri cuma günü yükseldi. Teknoloji hisseleri yıla şaşırtıcı başlangıçlarını sürdürdü.

Dow Jones Endüstriyel Ortalaması 336 puan ya da %1 değer kazandı. S&P 500 %1,4 ve Nasdaq Composite yaklaşık %1,6 yükseldi.

2023'ün piyasa primlerini büyük bir kısmından sorumlu olan mega-cap teknoloji hisseleri haftanın son işlem günüde artış kaydetti. Hakim yapay zeka çip üreticisi Nvidia yaklaşık %4 zıplayarak yıllık kazancını %190'a çıkardı. Meta Platformlar, Microsoft ve Netflix yaklaşık %2 primlendi. Apple yaklaşık yüzde 2 artarak 3 trilyon dolarlık piyasa değerinin üzerinde işlem gördü.

Bu güçlü kazanımlara rağmen, Wall Street'te bazıları ikinci yarıda dalgalanma ve ralliden yararlanan yatırımcıların muhtemelen kar elde etmesini bekliyor. Wells Fargo Securities'de hisse senedi stratejisti olan Anna Han, bu durumun değişen teknik verilerle birleştiğinde S&P'de yatay bir seyre ya da hafif bir geri çekilmeye yol açabileceğini söyledi.