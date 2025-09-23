  1. Ekonomim
  2. Küresel Ekonomi
  3. Dron saldırısı yaşanmıştı! Gazprom’un gaz işleme tesisinde üretim askıya alındı
Takip Et

Dron saldırısı yaşanmıştı! Gazprom’un gaz işleme tesisinde üretim askıya alındı

Gazprom’un Astrakhan gaz işleme tesisi, drone saldırısının ardından motor yakıtı üretimini askıya aldı. Saldırının ardından St. Petersburg emtia borsası Astrakhan’dan toptan yakıt satışını durdurdu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Dron saldırısı yaşanmıştı! Gazprom’un gaz işleme tesisinde üretim askıya alındı
Takip Et

Gazprom’un kontrolündeki Astrakhan gaz işleme tesisi, 22 Eylül’de bir drone saldırısı sonucu çıkan yangının ardından motor yakıtı üretimini askıya aldı.

Üretim ünitesinde yangın çıkmıştı

Yangının, benzin ve dizel üreten tesisin hayati bir parçası olan yıllık 3 milyon metrik ton kapasiteli bir kondensat üretim ünitesini sardığı bildirildi. Tesis, Ukrayna sınırından yaklaşık 1.675 km uzaklıkta, Hazar Denizi yakınında bulunuyor.

Tesisin birkaç ay üretime başlayamayacağı belirtiliyor

Kaynaklar, tesisin üretiminin birkaç hafta hatta birkaç ay boyunca yeniden başlamayabileceğini belirtti. Gazprom, olayla ilgili henüz kamuoyuna bir açıklama yapmadı.

St. Petersburg emtia borsası Astrakhan’dan toptan yakıt satışını durdurdu 

Bölge valisi Igor Babushkin, Telegram üzerinden bir "endüstriyel işletmenin" insansız hava araçlarının hedefi olduğunu doğruladı. Saldırının ardından, St. Petersburg emtia borsası Astrakhan tesisinden toptan yakıt satışını durdurdu.

Şubat ayında da benzer saldırı olmuştu 

Şubat ayı başında meydana gelen benzer bir saldırı da yakıt üretiminde geçici bir durmaya neden olmuş ve hasar gören ünite ancak Ağustos ayı sonunda yeniden faaliyete geçebilmişti.

SOCAR, İtalyan akaryakıt devini almak için anlaşmaya vardıSOCAR, İtalyan akaryakıt devini almak için anlaşmaya vardıKüresel Ekonomi
Bakan Şimşek ve TCMB Başkanı Karahan ABD'de yatırımcılarla buluştuBakan Şimşek ve TCMB Başkanı Karahan ABD'de yatırımcılarla buluştuEkonomi
ABD'li devlerden 7 Türk hisse senedi için tavsiye!ABD'li devlerden 7 Türk hisse senedi için tavsiye!Ekonomi
Küresel Ekonomi
AB, dolandırıcılıklar için harekete geçti! Apple, Google ve Microsoft incelemeye alındı
AB, dolandırıcılıklar için harekete geçti! Apple, Google ve Microsoft incelemeye alındı
Dron saldırısı yaşanmıştı! Gazprom’un gaz işleme tesisinde üretim askıya alındı
Dron saldırısı yaşanmıştı! Gazprom’un gaz işleme tesisinde üretim askıya alındı
ABD'nin cari açığı ikinci çeyrekte azaldı
ABD'nin cari açığı ikinci çeyrekte azaldı
Euro Bölgesi'nde şirket faaliyetleri arttı
Euro Bölgesi'nde şirket faaliyetleri arttı
SOCAR, İtalyan akaryakıt devini almak için anlaşmaya vardı
SOCAR, İtalyan akaryakıt devini almak için anlaşmaya vardı
Çin'den ekonomik büyümeyi destekleyecek mi? Barclays analistleri değerlendirdi
Çin'den ekonomik büyümeyi destekleyecek mi? Barclays analistleri değerlendirdi