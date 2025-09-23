Dron saldırısı yaşanmıştı! Gazprom’un gaz işleme tesisinde üretim askıya alındı

Gazprom’un kontrolündeki Astrakhan gaz işleme tesisi, 22 Eylül’de bir drone saldırısı sonucu çıkan yangının ardından motor yakıtı üretimini askıya aldı.

Üretim ünitesinde yangın çıkmıştı

Yangının, benzin ve dizel üreten tesisin hayati bir parçası olan yıllık 3 milyon metrik ton kapasiteli bir kondensat üretim ünitesini sardığı bildirildi. Tesis, Ukrayna sınırından yaklaşık 1.675 km uzaklıkta, Hazar Denizi yakınında bulunuyor.

Tesisin birkaç ay üretime başlayamayacağı belirtiliyor

Kaynaklar, tesisin üretiminin birkaç hafta hatta birkaç ay boyunca yeniden başlamayabileceğini belirtti. Gazprom, olayla ilgili henüz kamuoyuna bir açıklama yapmadı.

St. Petersburg emtia borsası Astrakhan’dan toptan yakıt satışını durdurdu

Bölge valisi Igor Babushkin, Telegram üzerinden bir "endüstriyel işletmenin" insansız hava araçlarının hedefi olduğunu doğruladı. Saldırının ardından, St. Petersburg emtia borsası Astrakhan tesisinden toptan yakıt satışını durdurdu.

Şubat ayında da benzer saldırı olmuştu

Şubat ayı başında meydana gelen benzer bir saldırı da yakıt üretiminde geçici bir durmaya neden olmuş ve hasar gören ünite ancak Ağustos ayı sonunda yeniden faaliyete geçebilmişti.