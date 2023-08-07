Drone saldırıları buğday fiyatlarını zıplattı

Buğday fiyatları, Ukrayna'nın hafta sonu bir Rus donanma gemisi ve petrol tankerine insansız hava aracıyla düzenlediği saldırıların dünyanın en büyük ihracatçısının arzı üzerindeki potansiyel etkisine ilişkin endişeleri artırmasının ardından yükseldi.

Chicago vadeli buğday kontratları yüzde 3,4'lük bir artışla 6,5 dolara kadar yükselerek primlerini genişletti. Mısır vadeli işlemleri yise yüzde 0,21 düşerek Cuma günkü yükselişin bir kısmını geri verdi.

Ukrayna, Cuma günü Rusya'nın Karadeniz'deki ham petrol çıkarma limanı Novorossiysk'e gece boyunca düzenlediği insansız hava aracı saldırısında bir Rus savaş gemisine zarar verdi.

Cumartesi günü Kiev yönetimi, Kerç Boğazı'nda bir Rus petrol tankerine insansız hava aracyla saldırı düzenledi.