DSÖ'den 'aşırı sıcaklarda işçiler için önlem alın' uyarısı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Dünya Meteoroloji Örgütü (DMO), aşırı sıcakların işçi sağlığı ve üretkenliği üzerindeki etkilerine ilişkin ortak rapor ve rehber yayımladı.

"Tehlikeli" sıcaklıklar ciddi sağlık sorunlarına yol açıyor

Raporda, özellikle tarım, inşaat ve balıkçılık gibi sektörlerde çalışan milyonlarca kişinin düzenli olarak "tehlikeli" seviyedeki sıcaklıklara maruz kaldığı ve bu durumun ciddi sağlık sorunlarına yol açtığı belirtildi.

İşçi verimliliği düştü

Aşırı sıcakların sıklığı ve şiddetinin hızla arttığı ifade edilen raporda, 20 derecenin üzerindeki her bir derece artışının işçi verimliliğini yüzde 2 ila 3 oranında düşürdüğü kaydedildi.

Çocuklar, yaşlılar ve düşük gelirliler risk altında

Raporda, çocuklar, yaşlılar ve düşük gelirli toplulukların da yüksek sıcaklıklar nedeniyle risk altında olduğu vurgulandı.

DMO verilerine göre "en sıcak yıl"

DMO verilerine göre 2024'ün şu ana kadar kaydedilen "en sıcak yıl" olduğu aktarılan raporda, 40-50 derecenin üzerine çıkan sıcaklıkların giderek yaygınlaştığına ve bu durumu engellemeye yönelik acil önlem alınması gerektiğine işaret edildi.

ILO somut adım çağrısında bulundu

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) verilerine göre, dünya genelinde 2,4 milyardan fazla işçinin aşırı sıcağa maruz kaldığı ve bu durumun her yıl 22,8 milyondan fazla iş kazasına neden olduğu bilgisi paylaşılan raporda, hükümetlere ve işverenlere somut adımlar atarak "mesleki sıcaklık eylem planları" hazırlamaları çağrısında bulunuldu.

Söz konusu plana ilişkin hazırlanan rehberde ise orta yaşlı, yaşlı veya kronik hastalığı olanlar gibi riskli gruplara özel destek sağlanması, işçiler, işverenler ve sağlık çalışanları için eğitim ve farkındalık çalışmaları yürütülmesi, konuyla ilgili teknolojik çözüm ve sürdürülebilir politikaların hayata geçirilmesi gibi önerilere yer verildi.

Rehberin Birleşmiş Milletler'in (BM) Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ile uyumlu olduğu belirtilen raporda, aşırı sıcaklara karşı atılacak adımların yalnızca işçi sağlığını değil, aynı zamanda yoksulluğun azaltılmasını ve sürdürülebilir ekonomik büyümeyi de destekleyeceği vurgulandı.

Raporda görüşlerine yer verilen DMO Genel Sekreter Yardımcısı Ko Barrett, aşırı sıcakların artık sadece ekvatora yakın ülkelere sınırlı kalmadığını ve Avrupa'daki sıcak hava dalgasının bunun göstergesi olduğunu belirtti.

"İşçileri korumak ekonomi için de zorunlu"

Dünya nüfusunun yaklaşık yarısının yüksek sıcaklıkların olumsuz etkileriyle karşı karşıya olduğuna dikkati çeken Barrett, "İşçileri, aşırı sıcaktan korumak sadece sağlık için değil, ekonomi için de zorunlu" ifadesini kullandı.