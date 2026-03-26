DTÖ Başkanı: Küresel ticaret kuralları yeniden yazılmalı

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Başkanı Ngozi Okonjo-Iweala, Kamerun’da başlayan dört günlük zirvenin açılışında yaptığı konuşmada, küresel ticaret kurallarının acilen elden geçirilmesi çağrısında bulundu.

ABD’nin gümrük tarifeleri ve artan jeopolitik gerilimlerle sarsılan mevcut sistemin artık işlevini yitirdiğini belirten Okonjo-Iweala, "Bildiğimiz dünya düzeni ve çok taraflı sistem geri dönülmez şekilde değişti. Onu geri getiremeyeceğiz, artık geleceğe bakmalıyız" diyerek delegelere seslendi.

ABD tarifelerinin ve jeopolitik gerilimlerin tetiklediği çalkantılı bir yılın ardından toplanan WTO üyeleri, örgütün uyuşmazlık çözüm mekanizmasının işlevsizleşmesi başta olmak üzere pek çok yapısal sorunla yüzleşiyor. Toplantı öncesinde bazı diplomat ve ticaret yetkilileri, reform konusunda uzlaşı sağlanamaması halinde ülkelerin kurallara dayalı küresel ticaret sistemini terk ederek kendi düzenlemelerini oluşturabileceği uyarısında bulundu.

Okonjo-Iweala, mevcut konsensüse dayalı karar alma modelinin bazı ülkelerin itirazlarıyla sürekli çıkmaza girdiğini belirterek şeffaflık eksikliğinin güvensizliğe ve haksızlık ile rekabet karşıtı davranış şüphelerine zemin hazırladığını vurguladı. Bu durumun üye ülkelerin yeni kural ve reformlar üzerinde uzlaşmasını engelleyen "kısır bir döngü" yarattığını da sözlerine ekledi.

ABD reformları desteklerken ayrıntılı bir çalışma planına direnç gösteriyor; AB, İngiltere ve Çin ise böyle bir planı destekliyor. İngiliz Ticaret Bakanı Chris Bryant, "Bakanlar olarak bu haftayı doğru yönetemezsek WTO'nun düzensiz bir çöküşünü ve bazı ülkelerin yeni bir kural kitabı yazmasını görebiliriz." diye uyardı. İsviçre Büyükelçisi Erwin Bollinger da somut bir sonuç elde edilemezse WTO'nun cazibesini ve etkinliğini yitireceğini söyledi.