DTÖ, küresel mal ticareti büyüme tahminini yükseltti

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) 2023 yılı için küresel mal ticareti büyüme tahmininde revizyona gitti. Tahmini yükselten DTÖ, hala bir yavaşlama öngördüğünü belirtti. Örgüt, Ukrayna'raki savaştan, para politikalarındaki sıkılaştırmadan, gıda güvensizliği ve enflasyondan kaynaklanan riskler konusunda uyardı.

DTÖ’den yapılan açıklamaya göre, örgüt, 2023 yılı için küresel mal ticaret hacmi büyüme tahminini Ekim ayında açıkladığı yüzde 1’den yüzde 1,7'ye çıkardı. Ancak bu, son 12 yılın yüzde 2,6 olan ortalama yıllık büyümesinin çok altında bir oran.

DTÖ 2022 yılı için küresel mal ticareti büyüme tahminini ise yüzde 3,5'ten yüzde 2,7'ye indirdi. 2024 yılında ticaret hacminin ekonomik büyümenin toparlanmasına bağlı olarak yüzde 3,2 büyümesini bekleyen DTÖ, bu tahminin içinde bir çok aşağı yönlü risk bulunduğunu vurguladı.

DTÖ Direktörü Ngozi Okonjo-Iwela, küresel büyüme için tehditler olarak Ukrayna'da savaşın devam etmesini ve diğer jeopolitik gerilimler gösterirken, enflasyonda yükselişi ve para politikasında sıkılaştırmaların etkilerini de risk faktörleri olarak saydı.