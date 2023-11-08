Dubai ekonomisi yılın ilk yarısında yüzde 3,2 büyüdü

Şeyh Hamdan bin Mohammed, "Ekonomik büyüme, Dubai Ekonomik Gündemi D33'ün önümüzdeki on yılda GSYİH büyümesini ikiye katlamak ve emirliğin dünyanın en iyi üç kentsel ekonomisinden biri olarak konumunu sağlamlaştırmak hedefleriyle uyumlu" dedi. Bu hızlı ekonomik büyümenin, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkan Yardımcısı ve Başbakanı ve Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Rashid Al Maktoum'un yatırımı teşvik eden ve Dubai'nin yatırım ortamının sürekli gelişimini sağlamak için koşullar yaratan ileri görüşlü vizyonunun doğal bir sonucu olduğunu kaydetti.

Emirliğin olumlu ekonomik performansı, ulaşım, toptan ve perakende ticaret, finans ve sigorta, konaklama ve yiyecek sektörü, emlak, bilgi ve iletişim ve imalat gibi sektörlerde kaydedilen dikkat çekici büyümeden kaynaklandı. Bu sektörler, Dubai Veri ve İstatistik Kurumu'nun yayınladığı verilere göre, ilk yarı büyümesine toplam olarak yaklaşık %93,9 katkıda bulundu ve ulaşım ve depolama sektörü %42,8 ile başı çekerken, onu %12,9 ile ticaret ve %9,9 ile finans ve sigorta faaliyetleri sektörü takip etti. Bu dikkat çeken performans, 2023 ikinci çeyrekte reel GSYİH'da %3,6'lık büyümeden kaynaklandı.

Dubai Ekonomi ve Turizm Departmanı Genel Müdürü Helal Saeed Almarri, "Bu sürdürülebilir ekonomik büyüme ile birlikte, Şeyh Muhammed bin Rashid Al Maktoum'un vizyonu doğrultusunda, Dubai Ekonomik Gündemi D33'ü tüm şehirde koordineli bir şekilde uygulamanın doğrudan sonuçları kapsamında harekete geçirilebilir bir ivme olarak görüyoruz" dedi.

D33 kapsamındaki tüm projelerin hızlandırılmasına ve bu kritik ekonomik kaldıraçların kristalleşmesine kararlı olduklarını belirten Almarri, “Böylece sürdürülebilir ekonomik kalkınma, küresel çekiciliğin artması ve hem genişleme hem de yabancı yatırım için hiper bağlantılı bir ağ için uygun ekosistemi ve düzenleyici çerçeveyi oluşturmaya devam edebiliriz." şeklinde konuştu.

Digital Dubai Genel Müdürü Hamad Obaid Al Mansoori ise, sonuçları yorumlayarak, "2023 ilk yarısında elde edilen büyüme, Dubai'nin ekonomik ekosisteminin genel performansını yansıtıyor, bu da hükümetin yatırım için uygun koşullar yaratma, iş rekabetçiliğini artırma, dış ticareti artırma ve Emirliğin ekonomisinde dijital dönüşümü teşvik etme çabalarıyla uyumlu hale geliyor" dedi.

Al Mansoori, "Bugün gördüğümüz bu etkileyici rakamlar, hedeflerimize ulaşma ve onları aşmada dikkat çekici bir başarıyı temsil ediyor. Tüm bunlar, zaman içinde zorlukların üstesinden gelme yeteneğini kesin olarak kanıtlamış olan liderliğimiz tarafından özetlenen açık ve bütünleşik bir stratejiyle yönlendiriliyor. Dubai'nin en iddialı ekonomik hedeflerine ulaşmak ve liderliğimizin direktiflerini uygulamak için ilgili tüm tarafların gösterdiği çabaları ve dayanışmalarını ve iş birliklerini alkışlıyorum. Dubai, dünya lideri bir şehir olarak ve milyonların özlem duyduğu ve örnek almaya çabaladığı bir rol model olarak itibarını pekiştirdi. Olağanüstü ekonomik büyümemiz beklentileri aşmaya devam ederken, Emirliğin modeli geleceğin ekonomilerinin umut verici bir prototipi ve net bir örneği olarak güçlendiriliyor." şeklinde konuştu.

Dubai Veri ve İstatistik Kurumu CEO'su Younus Al Nasser ise "Çeşitli sektörlerde ve faaliyetlerde gördüğümüz ekonomik büyüme, emirliğin ekonomisinin dayanıklılığını ve Dubai Ekonomik Gündemi D33'de özetlenen ekonomik hedeflerine ulaşma konusundaki kararlılığını yansıtıyor. Dubai Hükümeti'nin çabaları ve Dubai ekonomisine sağladığı olağanüstü güçlendirme, yönetişim, yasal bütünleşme, kapsamlı altyapı, rekabetçi lojistik hizmetleri ve örnek çeviklik dahil olmak üzere emirliğin ekonomisini en uyum sağlayabilen ve en hızlı toparlanan ekonomi haline getiriyor" dedi.

Dubai Veri ve İstatistik Kurumu’nun, ekonomik performansı uluslararası standartlara ve bilimsel ilkelere göre, son, doğru ve kapsamlı verilere dayanarak ve Dubai'nin dijital dönüşümdeki hedefleri doğrultusunda en son veri tekniklerini kullanarak hesapladığını belirten Al Nasser, "Bu da hükümetin, verilerin dijital dönüşümün temelini oluşturduğuna ve gerçeğin hassas bir şekilde anlaşılmasına, bilinçli karar vermeye ve geleceğin tahmin edilmesine ve planlanmasına olanak tanıdığına dair güçlü inancını yansıtıyor." şeklinde konuştu.

Dubai Ekonomi ve Turizm Departmanı (DET) bünyesindeki Dubai Ekonomik Kalkınma Kurumu CEO'su Hadi Badri ise, "Dubai liderliğinin stratejik vizyonu ile kamu ve özel sektörlerin işbirliği ruhu, Dubai'nin canlı ekonomik büyümesinin itici gücü olmaya devam ediyor. D33 kapsamındaki stratejik girişimlere odaklanmaya devam ediyor ve tüm kilit sektörlerde sürdürülebilir büyüme için kritik imkanlar sağlamaya, ekonomik kilitlenmeleri çözmeye ve daha da kapsamlı bir proje yol haritası oluşturmak için teslimatlarını önceliklendirmeye devam ediyoruz" dedi.

Ticaret hacminde yüzde 1,7'lik büyüme

Dubai ekonomisinde ticaret faaliyetler, 2023 ilk yarısında 53,6 milyar AED katma değer sağlarken, 2022 aynı döneme göre %1,7 oranında büyüdü ve GSYİH'ye %23,9 ve toplam büyümeye %12,9 katkıda bulundu. Ticari faaliyetler, sürdürülebilirlik ve ekonomik refaha etkin bir şekilde katkıda bulundukları için Dubai ekonomisi ve daha geniş bölge için hayati önem taşıyor.

Ulaşım ve lojistik sektöründe yüzde 10,5 büyüme

Ulaşım ve lojistik, geçen yılın aynı dönemine göre 2023 ilk yarısında %10,5'luk önemli bir büyüme ile diğer tüm sektörlerden daha iyi performans gösterirken, sektör, toplam kaydedilen ilk yarı büyümesine %42,8 katkıda bulunarak 31,4 milyar AED katma değer yarattı. Ulaşım ve depolama sektörü, bireyler ve mallar için kara taşımacılığı, deniz taşımacılığı, elleçleme ve depolama, posta hizmetleri, bireyler ve mallar için hava taşımacılığı ve ilgili destek faaliyetleri ile ilgili faaliyetleri içeriyor.

Hava taşımacılığı, önemli hacmi nedeniyle ulaşım ve depolama sektörünün en büyük bölümünü oluşturuyor. Alt sektörün performansı, geçen yılın aynı dönemine göre 2023 ilk yarısında yolcu sayısında %56 artış kaydeden ulusal havayollarının hizmetlerine olan talebin artışından olumlu etkilendi.

Otel ve restoran sektöründe yüzde 9,2 büyüme

Dubai otel ve yiyecek hizmetleri sektörü, 2023 ilk yarısında yaklaşık 7,9 milyar AED katma değerle %9,2 büyüme oranı bildirdi. Sektör ekonomiye %3,5 ve toplam büyümeye %9,5 katkıda bulundu. Dubai Ekonomi ve Turizm Departmanı'nın verilerine göre, emirlik, geçen yılın aynı dönemine göre %20 büyüme ile 8,55 milyon uluslararası ziyaretçiyi ağırladı ve Covid-19 öncesinde kentin 2019 ilk yarısında 8,36 milyon uluslararası ziyaretçiyi ağırladığı sayıyı aştı. DET tarafından yayınlanan verilere göre, Dubai'nin dünyanın en favori turizm destinasyonu olarak konumunu daha da güçlendirdiğini gösteriyor.

Emlak Sektöründe yüzde 3,6 Büyüme

Digital Dubai bünyesinde yer alan Dubai Veri ve İstatistik Kurumu tarafından yayınlanan rapora göre, emlak sektörü ise %3,6 büyüdü ve toplam ekonomiye %8,2 ve toplam büyümeye %9,2 katkıda bulundu. Dubai Tapu Dairesi'nin verilerine göre, söz konusu büyüme bu yılın ilk yarısında emlak satışlarındaki büyümeden kaynaklandı. Sektörün esnekliği ve çekiciliği, yatırımcılara garanti edilen şeffaflık ve sektöre duydukları güven de bu büyümede etkili oldu.

Finans Sektöründe yüzde 2,7 Büyüme

Finans ve sigorta faaliyetleri, 2023 ilk yarısında %2,7 büyüme kaydetti ve 26,6 milyar AED katma değerle GSYİH'ya %11,9 katkıda bulundu. Ayrıca toplam büyümeye %9,9 oranında katkıda bulundu. BAE Merkez Bankası verilerine göre, kredi ve mevduat hacmi bir önceki yılın aynı dönemine göre ortalama %9 büyüdü.

Bilgi ve İletişim Sektöründe yüzde 3,8 Büyüme

Bilgi ve iletişim faaliyetleri, 2023 ilk yarısında 2022 yılının aynı dönemine göre %3,8 büyüme kaydetti ve 9,6 milyar AED katma değer elde ederek toplam büyümeye %5 katkıda bulundu.

Öte yandan, Dubai’de faaliyet gösteren diğer ekonomik sektörler 2023 ilk yarısında %0,7 büyüme kaydetti ve birlikte toplam büyümenin %6,1'ine katkıda bulundu.